Haaland e il messaggio alla famiglia di Dennis: l’umanità oltre il campo

Erling Haaland, il bomber norvegese del Manchester City continua a stupire non solo per le sue prodezze sul campo ma anche per la sua sensibilità umana. Durante i Mondiali 2026, Haaland ha compiuto un gesto che ha commosso l’intera Norvegia, dimostrando ancora una volta che il suo valore va ben oltre i gol e i record.

La doppietta che ha cambiato la storia

La Norvegia è diventata la vera rivelazione del Mondiale 2026, superando il Brasile negli Ottavi di Finale grazie alla doppietta di Haaland. Questo risultato ha portato la squadra di Solbakken ai quarti di finale, dove affronterà l’Inghilterra. Haaland, con la sua straordinaria capacità realizzativa, ha superato il record di Jorgen Juve diventando il miglior marcatore di tutti i tempi per la Norvegia.

Un gesto che ha emozionato una nazione

Mentre Haaland faceva parlare di sé per le sue imprese sul campo, un suo gesto compiuto lontano dai riflettori ha emozionato l’intera Norvegia. Insieme alla sua famiglia, il calciatore ha voluto esprimere la propria vicinanza ai genitori del piccolo Dennis Skjorestad, un bambino di soli 6 anni scomparso tragicamente in un incidente stradale.

La maglia autografata e il messaggio

Haaland ha inviato alla famiglia di Dennis una maglia della Nazionale norvegese autografata e un messaggio scritto a mano. Nel messaggio, il calciatore e i suoi familiari hanno espresso tutto il loro cordoglio e la loro vicinanza in un momento così difficile. “Per noi, come genitori e fratelli, è impossibile immaginare quello che state vivendo. Sappiate che, in questo momento estremamente difficile, i nostri pensieri sono con voi. Abbiamo saputo che Dennis era un grande appassionato di calcio. Per questo abbiamo voluto inviarvi questo…”, si legge nel messaggio.

La risposta della famiglia

La famiglia di Dennis ha risposto con un messaggio sui social, ringraziando tutte le persone che sono state vicine in questo momento doloroso. Il padre del bambino ha espresso tutta la sua gratitudine per il gesto di Haaland: “Ci sono venuti i brividi come non ci era mai successo prima. Se Dennis fosse ancora qui, sarebbe stato orgoglioso. Tu, Erling, eri il suo più grande idolo. Grazie mille, mille volte…”.

La popolarità di Haaland: oltre i gol

Erling Haaland è diventato il calciatore più popolare dei Mondiali maschili di calcio. La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente, con i suoi follower su Instagram che sono passati da 40 a 60 milioni. Haaland ha conquistato il cuore del pubblico non solo per i suoi gol, ma anche per il suo modo inusuale di raccontarsi: goffo, spontaneo e sincero.

La bromance con Bellingham

Un altro aspetto che ha contribuito alla sua popolarità è la sua amicizia con Jude Bellingham, suo ex compagno di squadra al Borussia Dortmund. La loro “bromance” è diventata un fenomeno sui social media, con video e post che celebrano la loro amicizia.

Il valore di un post

Durante i Mondiali 2026, il valore dei post sui social media dei calciatori è aumentato esponenzialmente. Haaland ha guadagnato 12,9 milioni di nuovi follower in meno di due settimane, portando il suo totale a superare i 57 milioni di utenti. Oggi, una sola foto sul suo profilo vale più di mezzo milione di euro.

Haaland ha dimostrato di essere non solo un grande calciatore, ma anche una persona di grande sensibilità e umanità. Il suo gesto verso la famiglia di Dennis ha toccato il cuore di tutta la Norvegia, mostrando che il vero valore di una persona va ben oltre i risultati sportivi.