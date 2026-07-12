Le vetture che hanno spaccato il pubblico: da Alfa Romeo a Ferrari

Dalla Nissan Arna alla Ferrari Luce, scopri le auto che hanno osato rompere gli schemi e diviso il pubblico

Nel mondo dell’auto, l’innovazione spesso va di pari passo con la controversia. Alcuni modelli hanno sfidato le convenzioni, dividendo gli appassionati tra ammiratori e detrattori. Queste vetture, nate da scelte audaci o necessità di mercato, hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’automobilismo.

Dalla collaborazione tra marchi alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, le auto controverse hanno spesso suscitato reazioni contrastanti. Alcune sono state accolte come colpi di genio, altre come veri e propri fallimenti. Ma cosa le rende così speciali?

Le auto che hanno sfidato le convenzioni

La Nissan Arna frutto di una collaborazione tra Nissan e Alfa Romeo, è un esempio perfetto. Con una carrozzeria anonima e motori complessi, ha deluso gli alfisti, diventando un simbolo di flop stilistico. Allo stesso modo, l’Aston Martin Cygnet basata sulla Toyota iQ, ha scioccato il mondo per il suo design minimalista e il prezzo elevato.

L’Audi A2 con la sua carrozzeria in alluminio e consumi irrisori, è stata troppo avanti per i suoi tempi. Il suo design stravagante e il prezzo elevato l’hanno resa incompresa dal pubblico. Anche la BMW i3 con il suo design futuristico e i materiali ecologici, ha diviso gli appassionati del marchio bavarese.

Le scelte audaci di Ferrari e Lamborghini

La Ferrari Luce disegnata in collaborazione con LoveFrom, ha stravolto l’estetica classica del Cavallino. Con le sue forme futuristiche e l’assenza del motore termico, ha fatto storcere il naso ai puristi. La Lamborghini LM002 soprannominata “Rambo Lambo”, è stata una fuoristrada mastodontica con un motore V12, lontana dall’idea di granturismo sportiva dell’epoca.

Le auto che hanno diviso il pubblico

La Fiat Multipla con i suoi sei sedili identici e la carrozzeria “a scalino”, è diventata un’icona polarizzante. La Ford Mustang Mach-E una SUV elettrica a quattro porte, ha generato polemiche per l’uso del nome Mustang. La Lotus Eletre una SUV elettrica pesante, ha tradito la filosofia di leggerezza del marchio.

La Maserati Biturbo con i suoi problemi ingegneristici, ha minato la reputazione del tridente. La Mercedes Classe A con il famoso “test dell’alce”, ha dovuto affrontare richiami e modifiche. La Mini Paceman con il suo design goffo, ha cercato di inventare una nuova nicchia di mercato.

Queste auto, con le loro scelte audaci e spesso controverse, hanno lasciato un segno nella storia dell’automobilismo. Hanno sfidato le convenzioni, diviso il pubblico e, in alcuni casi, hanno anticipato tendenze future. Che tu le ami o le odi, non puoi ignorare il loro impatto.