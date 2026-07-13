MG GO! e Cyber Concept: innovazione e tradizione al Festival di Goodwood

MG presenta due concept innovative a Goodwood: la GO! e la Cyber Concept. Scopri come il marchio sta recuperando il suo spirito sportivo con queste nuove vetture elettriche

Il marchio MG, noto per i suoi SUV e crossover convenienti, sta compiendo un passo significativo verso il recupero della sua identità sportiva. Con la presentazione della MG GO! e della Cyber Concept al Festival di Goodwood, MG dimostra di voler andare oltre la semplice occupazione di segmenti di mercato, puntando su vetture compatte e sportive che richiamano la tradizione britannica.

La GO! non è solo un’anticipazione di una futura compatta elettrica per l’Europa, ma un tentativo di dare a MG un volto meno generico. Il design pulito e le proporzioni raccolte suggeriscono un’auto urbana personale e dinamica, senza rinunciare a un minimo di tensione estetica. Il riferimento alla tradizione non è una copia del passato, ma un omaggio alla compattezza sportiva e accessibile che ha caratterizzato MG in passato.

Il design della MG GO! e le sue influenze

La MG GO! presenta un frontale pulito e superfici semplici, con un tetto contrastante e montanti evidenti. Questo design cerca di conquistare simpatia senza rinunciare a un carattere dinamico. Le analogie con la MINI Aceman sono evidenti, soprattutto nel frontale e nel montante anteriore, ma la GO! ha una connotazione più sportiva che potrebbe essere attenuata nella versione standard.

Per chi cerca una vettura compatta e sportiva elettrica, il mercato offre già alternative come la Abarth 600e Competizione che però ha poche analogie con la storica 600. La GO! si ispira anche alla coda e al taglio del montante posteriore della 600e, ma il suo design è più orientato verso un’immagine dinamica e sportiva.

La memoria di MG e il confronto con altri marchi

Quando si parla di MG, è impossibile non pensare alle sportive storiche come la MGA e la MGB che hanno segnato l’immaginario collettivo. La recente Cyberster presentata a Goodwood nel 2026, ha riportato in chiave moderna l’idea della roadster britannica. Ma MG ha anche una tradizione di vetture più piccole e popolari, come la Metro che ha conquistato il pubblico con il suo carattere accessibile.

La sfida con MINI è inevitabile, soprattutto perché anche MINI lavora su oggetti urbani elettrici molto caratterizzati. Tuttavia, MINI vive di icone e proporzioni riconoscibili, mentre MG deve ricostruire un linguaggio che la distingua tra le elettriche compatte europee. La GO! non può limitarsi a essere economica o razionale; deve trovare una personalità chiara e riconoscibile.

Goodwood come palcoscenico per l’identità di MG

La scelta di presentare la GO! e la Cyber Concept a Goodwood non è casuale. Per un marchio come MG, controllato da SAIC ma ancora carico di memoria britannica, Goodwood rappresenta il contesto perfetto per ricollegare tecnologia, sportività e cultura automobilistica. La Cyberster ha già dimostrato che MG può usare la memoria senza limitarsi a rifare una vecchia MG. La GO! potrebbe compiere lo stesso passaggio in una dimensione più quotidiana, diventando una compatta normale ma con un carattere riconoscibile.

Il design recente di compatte e sportive di MG riflette un tentativo di riconnettersi con il passato senza rinunciare all’innovazione. La GO! e la Cyber Concept sono solo l’inizio di un percorso che potrebbe ridefinire il futuro del marchio britannico.