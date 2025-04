La dimostrazione di Renault a Montigny-le-Bretonneux

Nella suggestiva cornice della caserma dei Vigili del Fuoco di Montigny-le-Bretonneux, Renault ha recentemente organizzato un evento per dimostrare l’efficacia della sua innovativa tecnologia Fireman Access. Questo dispositivo è progettato per facilitare l’estinzione degli incendi nei veicoli elettrici, un tema di crescente importanza nel settore automobilistico. Durante l’evento, una Renault Megane E-Tech è stata lasciata bruciare fino a raggiungere il fenomeno del Thermal Runaway della batteria, permettendo così di osservare i progressi della Casa automobilistica nella gestione degli incendi di veicoli elettrici.

Il test e le sue implicazioni

Secondo quanto riportato da Renault, l’auto elettrica è stata incendiata deliberatamente, lasciandola bruciare per circa 30 minuti. Durante questo periodo, l’abitacolo è stato completamente distrutto prima che venisse attivato l’intervento con acqua tramite il Fireman Access. Solo dopo il manifestarsi del Thermal Runaway, i Vigili del Fuoco hanno iniziato a spegnere l’incendio, impiegando circa 10 minuti per domare completamente le fiamme. Tuttavia, questa scelta solleva interrogativi significativi: in quali situazioni reali un’auto può essere lasciata bruciare per così tanto tempo senza un intervento immediato?

Rischi e considerazioni pratiche

In scenari come un parcheggio sotterraneo o un centro commerciale, attendere che le fiamme si estinguano da sole non è una strategia realistica. La propagazione del fuoco potrebbe avere conseguenze devastanti, mettendo a rischio persone e strutture circostanti. Inoltre, il test ha rivelato che i Vigili del Fuoco hanno utilizzato solo 1.531 litri d’acqua per spegnere l’incendio della batteria, un risultato che, sebbene impressionante, potrebbe essere fuorviante. Infatti, il volume ridotto di acqua utilizzato potrebbe essere attribuito al fatto che l’incendio era già in fase discendente, riducendo la complessità dell’intervento.

La sicurezza dei soccorritori

Un altro aspetto critico emerso durante la dimostrazione è la sicurezza dei soccorritori. L’ingresso nell’abitacolo durante un incendio espone i Vigili del Fuoco a gas tossici e al rischio di esplosioni. Le immagini della dimostrazione mostrano un pompiere manovrare la manichetta all’interno dell’auto, ma questa scena sembra più una dimostrazione controllata che una situazione di emergenza reale. È fondamentale che le tecnologie come il Fireman Access siano testate in condizioni di emergenza per garantire la loro efficacia e la sicurezza degli operatori.

Il futuro della tecnologia Fireman Access

Nonostante le preoccupazioni sollevate, il Fireman Access rappresenta un’innovazione significativa nel campo della sicurezza per i veicoli elettrici. Renault ha recentemente liberalizzato il brevetto di questa tecnologia, permettendo ad altre case automobilistiche di adottarla. Il principio alla base del Fireman Access, che consente di convogliare l’acqua direttamente sul pacco batteria, è valido e potrebbe migliorare notevolmente le operazioni di soccorso. Tuttavia, è essenziale continuare a esplorare e sviluppare soluzioni per lo spegnimento degli incendi nei veicoli elettrici, considerando anche altre tecnologie come le lance perforanti e le coperte antincendio.