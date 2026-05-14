Iscrizione preliminare al Trofeo Uisp Marche motocross a Jesi

Il Trofeo Uisp Marche motocross apre le preiscrizioni per la tappa prevista il 10 maggio 2026 a Jesi (AN). Questo testo guida chi desidera iscriversi mediante il modulo di preiscrizione, illustrando con chiarezza i dati da inserire, le informazioni amministrative richieste e il riferimento per ogni chiarimento. La procedura è pensata per rendere rapida e corretta la raccolta delle iscrizioni, così da agevolare l’organizzazione dell’evento e garantire a tutti i partecipanti condizioni di sicurezza e regolarità.

Di seguito troverai una panoramica passo dopo passo: cosa immettere nel modulo, quale documento è indispensabile e come dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali. È importante sottolineare che il contatto di riferimento per ogni necessità è Giuliano Maceratesi, che fornisce supporto ai concorrenti prima della gara. La comunicazione chiara dei dati contribuisce a una gestione efficiente delle iscrizioni e a una giornata di gara ben organizzata.

Come compilare il modulo di preiscrizione

Per completare la preiscrizione è necessario compilare tutti i campi obbligatori presenti nel modulo. Tra le informazioni richieste figurano il nome, il cognome, il codice fiscale, l’e-mail e il telefono/cellulare. Il modulo richiede inoltre la categoria di appartenenza e il numero della moto, con un intervallo valido tra 1 e 999. Inserire correttamente questi dati evita ritardi nella conferma dell’iscrizione e permette agli organizzatori di predisporre le liste partenti e i pass accesso necessari per il giorno della gara.

Dati tecnici e amministrativi richiesti

Il campo motoclub è obbligatorio e serve a identificare l’associazione di appartenenza; il numero della moto va scelto entro il range indicato (1-999) e sarà utilizzato per la tabella dei tempi e la segnaletica in gara. Il codice fiscale è fondamentale per le pratiche assicurative e amministrative: assicurati di trascriverlo esattamente come riportato sui documenti ufficiali. Ulteriori note o richieste particolari possono essere segnalate nello spazio predisposto o comunicate al referente prima della chiusura delle preiscrizioni.

Consenso al trattamento dei dati

Per poter inviare la preiscrizione è obbligatorio barrare la casella con la dicitura “Do il consenso al trattamento dei miei dati personali in base alla legge sulla privacy dlgs 196/2003”. Questa autorizzazione permette agli organizzatori di trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse all’evento, come comunicazioni organizzative, gestione delle iscrizioni e adempimenti assicurativi. Il consenso va inteso come necessario per la registrazione: senza di esso la preiscrizione non potrà essere presa in considerazione.

Informazioni pratiche sulla gara

La tappa si svolgerà a Jesi (AN) e fa parte del calendario del Trofeo Uisp Marche motocross. I partecipanti che completano la preiscrizione riceveranno istruzioni su orari, area paddock, briefing e verifiche tecniche. È consigliabile presentarsi con la documentazione completa, compresa la tessera agonistica se prevista dalla categoria; in caso di dubbi sulla documentazione richiesta, contatta il referente indicato. Gli organizzatori ricordano l’importanza di rispettare le normative di sicurezza e le direttive del regolamento di gara per assicurare lo svolgimento regolare dell’evento.

Contatti e invio della preiscrizione

Per informazioni pratiche o per assistenza nella compilazione del modulo puoi rivolgerti a Giuliano Maceratesi, il riferimento per la tappa di Jesi. È buona prassi verificare i dati inseriti prima dell’invio per evitare errori che potrebbero compromettere l’accettazione della preiscrizione. Dopo l’inoltro, gli organizzatori confermeranno la ricezione e comunicheranno eventuali ulteriori passaggi necessari per finalizzare l’iscrizione. Conserva sempre una copia della ricevuta di invio e dei dati comunicati per ogni eventuale verifica.

Ultime raccomandazioni

Controlla con attenzione i campi obbligatori (segnalati con asterisco) e verifica che l’e-mail e il telefono siano corretti per ricevere comunicazioni tempestive. Ricorda che la corretta indicazione del motoclub e del numero della moto facilita l’organizzazione logistica e l’allestimento delle griglie di partenza. Infine, rispetta i termini di preiscrizione comunicati dagli organizzatori per non perdere la possibilità di partecipare alla gara del 10 maggio 2026 a Jesi (AN).