Partecipa al contest casco MotoGPTM26 e vedi la tua livrea indossata da Toprak Razgatlıoğlu

Milestone srl, società italiana con sede in Milano (via Olona, 2) e partita IVA IT10851750967, promuove il concorso denominato “MotoGPTM26: HELMET DESIGN CONTEST“. Il bando si svolge nel videogioco MotoGPTM26 e invita la community a realizzare una livrea per il casco Shoei del pilota Toprak Razgatlıoğlu. L’iniziativa è attiva dal 14 Maggio 2026 al 14 Giugno 2026, con l’intento di trasformare la grafica vincente in una versione inspired by che verrà effettivamente prodotta e indossata in un evento del campionato MotoGPTM2026.

La partecipazione è gratuita e rivolta ai giocatori di MotoGPTM26 dotati di account per le piattaforme supportate: PS5 (Sony), Xbox Series X|S (Microsoft) e PC (Steam, Epic). Possono concorrere solo persone fisiche maggiorenni secondo la normativa del proprio Paese; sono ammessi lavori realizzati singolarmente o in gruppo, a patto che venga indicato un capogruppo responsabile. Sono esclusi i dipendenti del Promotore e i collaboratori professionali in carica nel periodo del concorso. È responsabilità del partecipante verificare la possibilità di aderire dall’area di residenza.

Modalità di partecipazione

Per partecipare è necessario entrare nel menu principale del gioco, selezionare il tasto dedicato al concorso e confermare l’opt-in che attesta l’accettazione del presente regolamento. Tramite l’editor interno si aprirà un modello 3D del pilota in tuta Prima Pramac Yamaha MotoGP Team con un casco Shoei privo di livrea: usando gli strumenti messi a disposizione sarà possibile creare e salvare la propria proposta come UGC. Le creazioni saranno poi ricercabili nell’interfaccia UGC del gioco impostando il filtro specifico per piattaforma (PS, Xbox, PC). Ogni partecipante può inviare più proposte, fino a un massimo di 100 opere complessive.

Tempistiche rilevanti

La comunicazione pubblica del concorso potrà iniziare dal 30 Aprile 2026. Il periodo valido per l’invio delle proposte è dal 14 Maggio 2026 al 14 Giugno 2026; la giuria completerà la selezione finale entro il 31 Luglio 2026. Il vincitore sarà contattato tramite il sistema di messaggistica interno al gioco entro 10 giorni dalla selezione e dovrà rispondere fornendo un recapito (e-mail o social) entro 2 giorni. Successivamente riceverà una lettera di accettazione e cessione dei diritti da firmare e restituire entro 7 giorni dalla notifica via e-mail.

Regole e requisiti delle grafiche

Tutte le proposte devono essere originali e inedite, coerenti con la filosofia del concorso. Potranno essere soggette a ottimizzazione per la produzione. Sono escluse le grafiche che contengano loghi di terze parti o che violino diritti di copyright, marchi, diritti di immagine o segreti industriali; non saranno inoltre ammesse creazioni ritenute offensive, diffamatorie o contrarie al pubblico decoro. Le opere realizzate da minori o da soggetti non legittimati secondo la normativa locale saranno invalidate.

Requisiti tecnici e limitazioni

Il design deve essere effettivamente realizzabile sulla sagoma del casco e rispettare le esigenze di produzione indicate dal Promotore. La giuria valuterà, tra gli altri aspetti, originalità, stile, fattibilità tecnica e utilizzo creativo degli elementi messi a disposizione dall’editor. La valutazione della commissione, formata da membri scelti da Milestone, è insindacabile e definitiva; oltre al vincitore verranno individuate 3 riserve.

Selezione, diritti e garanzie

Il progetto selezionato diventerà la base per la produzione di una versione inspired by e sarà indossato da Toprak Razgatlıoğlu in una tappa ufficiale del campionato MotoGPTM2026. Con la firma della lettera di accettazione il vincitore cederà in modo esclusivo, definitivo e gratuito tutti i diritti di sfruttamento economico e riproduzione dell’opera al Promotore, senza limiti territoriali o temporali, rinunciando a qualsiasi pretesa economica futura. Il Promotore potrà quindi adattare, trasformare e utilizzare liberamente la grafica selezionata.

Garanzie e responsabilità

Partecipando, ogni concorrente dichiara e garantisce la paternità dell’opera, la sua originalità e il rispetto dei diritti di terzi. In caso di violazioni il partecipante terrà indenne Milestone da qualsiasi pretesa, costo o responsabilità legale. Il Promotore si riserva il diritto di richiedere documentazione, compresa copia del documento d’identità, e di escludere i partecipanti in caso di frodi o dichiarazioni mendaci. Il concorso potrà essere sospeso o annullato a discrezione del Promotore se emergessero impedimenti alla regolare prosecuzione.

Privacy, ambito territoriale e foro competente

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016) e utilizzati per l’organizzazione del concorso, per obblighi di legge e per eventuali comunicazioni di pubblicizzazione previo consenso esplicito. Il DPO può essere contattato tramite il form all’indirizzo https://milestone.it/it/contact/. I dati saranno conservati per i tempi necessari alla gestione del concorso e poi anonimizzati o distrutti secondo la normativa. Il concorso è aperto a utenti residenti in Italia e all’estero e si intende escluso dall’applicazione della disciplina sulle manifestazioni a premio (D.P.R. n. 430/2001, art. 6, comma 1, lettera a), in quanto il premio ha natura di riconoscimento del merito personale. Per ogni controversia sarà competente il foro di Milano.