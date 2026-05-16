Traffico bloccato sulla A1 Milano-Napoli: consigli per evitare il tratto Capua-Caianello

Il 15 maggio 2026 un incidente sul tratto della A1 Milano-Napoli compreso tra Capua e Caianello ha causato rallentamenti significativi e code estese in entrambe le direzioni. Secondo le prime comunicazioni ufficiali, l’evento è avvenuto all’altezza del km 707+800 e ha coinvolto una moto e un camion. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, le pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi di soccorso sanitari e meccanici, con operazioni di assistenza e sgombero ancora in corso.

Le segnalazioni sulla lunghezza della coda e sui tempi di percorrenza sono variate nelle ore successive: il comunicato delle 15:30 riportava inizialmente 4 km di rallentamento, mentre aggiornamenti delle 17:01 e delle 17:30 hanno indicato una situazione più critica, con 7 km di coda in direzione Roma e ripercussioni verso Napoli. In un successivo bollettino delle 18:37 è stato inoltre comunicato che, purtroppo, una persona ha perso la vita nell’incidente; le autorità stanno procedendo con gli accertamenti del caso.

Cosa è successo e come si è evoluta la situazione

L’incidente, avvenuto al km 707+800, ha richiesto l’intervento coordinato di diverse squadre: soccorsi sanitari per le persone coinvolte, personale meccanico per ripristinare la carreggiata e la Polizia Stradale per i rilievi. Le prime informazioni delle 15:30 parlavano di 4 km di coda; tuttavia, con il protrarsi delle operazioni e l’accumulo di veicoli, il rallentamento è arrivato fino a 7 km nelle rilevazioni successive. È importante sottolineare che i dati sulla viabilità possono variare rapidamente: le misure temporali e chilometriche rimangono quindi soggette ad aggiornamento.

Tempistica e fonti degli aggiornamenti

Le comunicazioni sono state diffuse attraverso canali istituzionali e media: il bollettino delle 15:30 di Autostrade per l’Italia è stato integrato da aggiornamenti regionali e da cronache in tempo reale. Alle 17:01 e alle 17:30 fonti locali hanno confermato la presenza di 7 km di coda; alle 18:37 una testata ha segnalato un decesso correlato all’incidente. Per chi viaggia è quindi consigliato monitorare costantemente i flussi ufficiali, in particolare quando vengono pubblicati nuovi aggiornamenti o ordinanze di chiusura temporanea del tratto.

Impatti sulla viabilità e tempi di percorrenza

Il blocco del traffico ha prodotto ritardi sensibili: per i veicoli diretti verso Roma sono stati stimati tempi di percorrenza medi aumentati fino a circa 45 minuti, con un aggravio di circa 32 minuti rispetto alla norma; per chi si dirige verso Napoli il ritardo è stato indicato intorno a 19 minuti. Questi valori sono indicativi e dipendono dall’evoluzione degli interventi di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati, nonché dall’afflusso di traffico nei tratti limitrofi.

Segnalazioni e canali utili

Per aggiornamenti in diretta sono attivi diversi strumenti: il numero verde viabilità 803.111, le trasmissioni radio come Rai Isoradio e RTL102.5, e l’app ufficiale Autostrade per l’Italia. Inoltre, applicazioni di navigazione come Google Maps e Waze forniscono segnalazioni crowd‑sourced che possono individuare code “nascoste” o incidenti appena avvenuti. Il servizio CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) resta un ulteriore riferimento per chi è già alla guida.

Percorsi alternativi e raccomandazioni pratiche

Per evitare il tratto interessato alla chiusura, a chi è diretto verso Roma viene consigliato di uscire alla stazione di Capua, proseguire sulla SS6 Casilina, seguire la SS372 Telesina fino al bivio per la SP85 e rientrare in autostrada a Caianello. Questo itinerario suggerito è stato diffuso dalle autorità come deviazione praticabile per limitare i tempi di attesa; tuttavia, anche le strade alternative possono subire congestione, quindi è utile verificare il traffico lungo tutto il percorso prima della partenza.

Consigli per gli automobilisti in coda

Restare fermi a lungo in autostrada può mettere sotto stress la meccanica dell’auto: raccomandiamo di mantenere il motore al minimo quando possibile, controllare lo stato del radiatore e del livello carburante, e evitare ripartenze continue che aumentano il consumo. In caso di blocco prolungato è buona norma segnalare la propria presenza con luci di emergenza e tenere a portata di mano acqua e documenti. Per informazioni aggiornate è sempre preferibile consultare i canali ufficiali prima di intraprendere deviazioni o rientrare in autostrada.