Jaecoo 5 EV: caratteristiche, prezzi e autonomia della nuova elettrica

La Jaecoo 5 EV si distingue per un'autonomia di 402 km e un consumo di 16,5 kWh/100 km. Scopri le sue caratteristiche e i prezzi degli allestimenti Pure ed Exclusive.

Nel panorama delle auto elettriche, la Jaecoo 5 EV emerge come una delle opzioni più interessanti del momento. Con un’autonomia dichiarata di 402 chilometri e un consumo energetico di 16,5 kWh per 100 km questa vettura rappresenta un’ottima soluzione per chi cerca un’auto ecologica senza rinunciare alle prestazioni.

Disponibile in due allestimenti principali, Pure ed Exclusive la Jaecoo 5 EV offre un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e comfort. Ma cosa rende davvero speciale questa auto elettrica? Scopriamolo insieme.

Prestazioni e autonomia: il cuore della Jaecoo 5 EV

La Jaecoo 5 EV è dotata di un motore elettrico che sviluppa una potenza di 155 CV sufficienti per garantire un’esperienza di guida fluida e reattiva. L’autonomia di 402 km con una singola carica la rende ideale per gli spostamenti urbani e anche per viaggi più lunghi, grazie alla possibilità di ricarica rapida.

Il consumo energetico di 16,5 kWh per 100 km è un altro punto di forza, posizionando la Jaecoo 5 EV tra le auto elettriche più efficienti sul mercato. Questo valore è stato certificato secondo la procedura WLTP, che garantisce condizioni di prova realistiche e affidabili.

Allestimenti e prezzi: personalizza la tua Jaecoo 5 EV

La Jaecoo 5 EV è disponibile in due versioni principali: Pure ed Exclusive. L’allestimento Pure con un prezzo di partenza di € 35.500 offre tutte le funzionalità essenziali per un’esperienza di guida elettrica senza compromessi. La versione Exclusive invece, parte da € 38.500 e include ulteriori comfort e tecnologie avanzate.

Entrambe le versioni condividono le stesse prestazioni e autonomia, ma differiscono per gli accessori e le dotazioni di serie. Ad esempio, l’allestimento Exclusive potrebbe includere sistemi di assistenza alla guida più avanzati e materiali interni di alta qualità.

Emissioni e sostenibilità: un impegno concreto

Con emissioni di 0 g/km di CO2 la Jaecoo 5 EV rappresenta una scelta sostenibile per l’ambiente. Questo valore è stato ottenuto grazie a un design aerodinamico e a tecnologie di ricarica efficienti, che minimizzano l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

La procedura WLTP utilizzata per certificare i valori di consumo ed emissioni garantisce che i dati forniti siano il più possibile vicini alle condizioni reali di utilizzo. Questo significa che gli utenti possono fidarsi delle specifiche tecniche dichiarate, sapendo che corrispondono a quanto sperimenteranno nella guida quotidiana.

Per chi è interessato ad approfondire ulteriormente, è possibile richiedere un preventivo personalizzato direttamente sul sito ufficiale. Un consulente dedicato sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e aiutare a configurare la Jaecoo 5 EV in base alle proprie esigenze.