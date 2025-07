Le auto elettriche indurrebbero maggiormente al mal d’auto rispetto alle vetture tradizionali, questo è quanto emerge da una ricerca scientifica effettuata su un vasto campione di persone, cerchiamo di capire come mai questo accade e come prevenirlo ma soprattutto come rimediare in caso di spiacevoli eventi durante i viaggi.

Auto elettriche, farebbero star male chi viaggia

Secondo una ricerca effettuata da William Emond, dottorando all’università in Francia all’Université de Technologie di Belfort-Montbéliard, il cui lavoro è stato riportato dal quotidiano britannico The Guardian il problema risulterebbe nella memoria di movimento.

La memoria di movimento fa abituare il corpo a determinate reazioni sulla base di quante volte queste vengono compiute e per chi è stato a bordo di un’auto termica il passaggio ad una elettrica può risultare traumatico, questo perché per il cervello è un’assoluta novità.

Infatti non è possibile far apprendere al corpo umano un qualcosa di nuovo nell’immediato, con nuovo sono da intendersi le reazioni all’accelerazione e alla frenata rigenerativa, manovre che avvengono in modi e tempi diversi rispetto a quanto si è compiuto per decenni.

A proposito della frenata rigenerativa, secondo uno studio compiuto nel 2024 effettuato in Cina, questa porta ad un aumento di casi di chinetosi. Si aggiunga la vibrazione del sedile, assente sulle termiche, ed ecco che si ha il fenomeno del “neural-mismatch” ovvero il disallineamento neurale che porta ad avere la nausea, le palpitazioni, vertigini e sudorazione fredda.

Immune chi è al volante

Chi guida invece ne è quasi immune in quanto essendo al comando delle operazioni riesce a prevedere il comportamento della macchina, contrariamente a chi è passeggero.

Secondo esperti per prevenire questi episodi su auto elettriche o a guida autonoma sarebbe utile introdurre dei segnali visivi o vibrazioni che aiutano il cervello al movimento del veicolo.