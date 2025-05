Scopri come il nuovo SUV ibrido di Jaecoo affronta un viaggio di oltre 1.200 km in Europa.

Un SUV ibrido per viaggi lunghi

Il Jaecoo 7 SHS rappresenta una nuova frontiera nel mondo dei SUV ibridi, combinando prestazioni elevate e un’autonomia sorprendente. Con una capacità di percorrere fino a 1.200 km con un pieno di carburante e una batteria carica, questo veicolo si propone come un’alternativa valida ai tradizionali motori diesel. La sua progettazione è stata pensata per affrontare lunghe distanze, rendendolo ideale per viaggi attraverso l’Europa.

Prova di resistenza: il viaggio attraverso l’Europa

Durante un recente test, il Jaecoo 7 SHS ha dimostrato le sue capacità affrontando un viaggio che attraversava Svizzera, Liechtenstein e Austria, fino a raggiungere Friedrichshafen in Germania. Con un serbatoio e una batteria carichi, il SUV ha affrontato diverse condizioni stradali, dalle autostrade alle strade di montagna, mantenendo sempre un consumo contenuto. I dati di consumo equivalenti rilevati durante il viaggio sono stati impressionanti, con valori che oscillano tra 4,0 e 6,0 l/100 km a seconda del tipo di percorso.

Comfort e tecnologia a bordo

Il comfort a bordo del Jaecoo 7 SHS è un altro punto di forza. Dotato di un sistema di climatizzazione bi-zona, sedili riscaldati e ventilati, e un vano refrigerato, il SUV garantisce un’esperienza di viaggio piacevole. Inoltre, la tecnologia di infotainment, sebbene in fase di sviluppo, offre la possibilità di collegare smartphone tramite cavo o wireless, migliorando l’interazione con il veicolo. La funzione di aggiornamento software OTA (Over The Air) assicura che il sistema rimanga sempre aggiornato senza necessità di recarsi in officina.

Prestazioni in salita e discesa

Un aspetto cruciale testato durante il viaggio è stata la gestione delle salite e delle discese. Il motore termico si attiva per supportare la batteria durante le salite, mentre in discesa il SUV recupera energia, ricaricando la batteria e ottimizzando i consumi. Questo sistema ibrido avanzato ha dimostrato di essere efficace, permettendo di affrontare anche i tratti più impegnativi senza compromettere l’autonomia complessiva.

Conclusioni sul Jaecoo 7 SHS

Il Jaecoo 7 SHS si è rivelato un SUV ibrido all’altezza delle aspettative, capace di affrontare lunghi viaggi con efficienza e comfort. Con un’autonomia reale di 1.183 km, il veicolo ha confermato le promesse fatte dal produttore. La combinazione di un motore ibrido efficiente e un design pensato per il comfort rende questo SUV una scelta interessante per chi cerca un veicolo versatile per viaggi in Europa. Con un prezzo di partenza di 38.900 euro, il Jaecoo 7 SHS si posiziona come un’opzione competitiva nel mercato dei SUV ibridi.