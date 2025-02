Un cambiamento radicale per Jaguar

Jaguar, storicamente conosciuta per le sue auto sportive e di lusso, sta attraversando una fase di profonda trasformazione. L’azienda britannica non solo si sta orientando verso una gamma completamente elettrica, ma si sta anche posizionando nel segmento più alto del mercato automobilistico. La nuova gran turismo elettrica, anticipata dal concept Type 00, rappresenta l’emblema di questo cambiamento. Con un design audace e dimensioni imponenti, questa vettura promette di ridefinire il concetto di lusso su quattro ruote.

Design e caratteristiche innovative

Il prototipo avvistato sulle strade spagnole ha catturato l’attenzione per le sue linee eleganti e il cofano lungo, che potrebbe far pensare a motorizzazioni tradizionali come un V-8 o V-12. Tuttavia, Jaguar ha scelto di abbandonare i motori a combustione, puntando esclusivamente su un sistema elettrico. L’amministratore delegato Rawdon Glover ha dichiarato che i clienti di fascia alta non si preoccupano del tipo di alimentazione delle loro auto, ma cercano piuttosto prestazioni e comfort. Questo approccio innovativo si riflette anche nel design, con l’assenza di un lunotto posteriore e l’implementazione di telecamere al posto degli specchietti laterali.

Dettagli tecnici e prestazioni attese

Il prototipo presenta diverse caratteristiche interessanti, come porte posteriori che, nonostante le dimensioni generose dell’auto, non risultano eccessive. La presenza di una fessura sul tetto suggerisce l’integrazione di tecnologie avanzate, come telecamere per la visione posteriore. Inoltre, il design del parafango anteriore destro include un grande sportello per la ricarica, che potrebbe indicare un’attenzione particolare alla praticità e all’usabilità. Con una lunghezza prevista di oltre cinque metri, la nuova gran turismo si posizionerà in competizione con modelli di alta gamma come la BMW Serie 7 e la Mercedes Classe S Maybach.

Prospettive future e lancio sul mercato

Jaguar prevede di svelare ufficialmente la versione di produzione della nuova gran turismo elettrica entro la fine dell’anno, con l’inizio delle consegne programmato per il 2026. Il prezzo di partenza sarà probabilmente intorno ai 100.000 euro, posizionando il veicolo come un’opzione di lusso nel mercato delle auto elettriche. Con questa mossa, Jaguar non solo punta a conquistare il mercato delle auto elettriche, ma anche a stabilire un nuovo standard di lusso e innovazione nel settore automobilistico.