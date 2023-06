Il gruppo Jaguar Land Rover ha scelto le sue future batterie e ha annunciato un’autonomia di 720 km

Jaguar Land Rover, che ha appena cambiato nome in JLR, sta preparando il passaggio ai veicoli elettrici. Il gruppo ha già annunciato di recente l’arrivo di diversi SUV elettrici Land Rover.

E il lavoro per preparare la transizione all’elettrico sembra proseguire con successo. JLR ha firmato un accordo di partnership con Agratas per le sue auto elettriche.

Il gruppo Jaguar Land Rover ha scelto le sue future batterie

Agratas è un marchio del gruppo Tata, che è anche la società madre di Jaguar Land Rover. Questi futuri veicoli a emissioni zero avranno batterie con una capacità di 120 kWh.

Il Gruppo Tata li produrrà nello stabilimento di Gujurat, in India. In futuro, questa infrastruttura dovrebbe produrre circa 20 GWh di batterie all’anno. Ma JLR e Agratas dovrebbero anche aprire uno stabilimento in Europa in futuro. A quanto pare, la domanda è se sarà in Spagna o nel Regno Unito.

La batteria sarebbe molto più efficiente di quella attualmente utilizzata dalla Jaguar I-Pace. Offrirebbe 120 kWh di capacità per un pacco di 342 litri di volume. Nell’attuale SUV elettrico, il pacco da 387 litri offre solo 84 kWh di capacità.

Grazie a questa partnership, le Jaguar e le Land Rover elettriche guadagneranno in autonomia. Secondo il gruppo, l’autonomia potrebbe essere compresa tra 690 e 720 chilometri.

