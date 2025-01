Un SUV ibrido plug-in all’avanguardia

La Jeep Avenger 4xe The North Face rappresenta un passo avanti nel mondo dei SUV ibridi plug-in, combinando prestazioni elevate e un design accattivante. Con una potenza di 136 CV, questo modello è progettato per affrontare ogni tipo di terreno, grazie alla sua trazione integrale. La versione speciale, disponibile a un prezzo promozionale di 36.950 euro, offre un risparmio significativo rispetto al listino ufficiale di 37.950 euro, rendendola un’opzione interessante per gli automobilisti.

Finanziamento flessibile e vantaggioso

Il finanziamento proposto da Stellantis Financial Services Italia è strutturato per facilitare l’acquisto. Con un anticipo di 12.696 euro, i clienti possono scegliere un piano di rimborso di 36 mesi, con rate mensili di 149 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,51%). Al termine del contratto, è prevista una maxi rata finale di 24.238,5 euro, che rappresenta un impegno considerevole. Inoltre, l’offerta include il servizio Identicar per 12 mesi, del valore di 271 euro, che offre ulteriore tranquillità ai nuovi proprietari.

Condizioni e vantaggi dell’offerta

Per accedere a questa offerta, è necessario rottamare o permutare un veicolo. Il limite chilometrico è fissato a 30.000 km, con un costo di 0,1 euro per ogni chilometro in eccesso. Questa condizione rende l’Avenger 4xe adatta anche per viaggi lunghi e percorsi misti, grazie alla sua versatilità. La combinazione di un prezzo competitivo e di un servizio di assistenza rende questa offerta particolarmente allettante per chi cerca un SUV ibrido plug-in.

In sintesi, la Jeep Avenger 4xe The North Face non è solo un veicolo di alta qualità, ma anche un’opzione finanziaria vantaggiosa per chi desidera un’auto ecologica e performante. Con un’ampia gamma di servizi inclusi e condizioni flessibili, rappresenta una scelta intelligente per il 2025.