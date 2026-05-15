Jeep prodotte in Cina da Stellantis e Dongfeng: rischio per l’Europa?

Il 15 maggio 2026 Stellantis e il gruppo cinese Dongfeng hanno annunciato una nuova intesa strategica che riporta la produzione del marchio Jeep in Cina, con l’obiettivo di realizzare modelli elettrificati nello stabilimento di Wuhan. Il piano prevede un investimento complessivo di 8 miliardi di yuan (circa 1,18 miliardi di dollari) e la partecipazione finanziaria diretta di Stellantis per circa 130 milioni di euro. Secondo la nota congiunta, la joint venture DPCA produrrà a partire dal 2027 due veicoli a nuova energia a marchio Peugeot e due fuoristrada a marchio Jeep, destinati sia al mercato interno sia all’esportazione.

La scelta di rilocalizzare parte della produzione in Cina è motivata dalla volontà di sfruttare economie di scala e competenze locali nel campo delle auto elettriche. I modelli Jeep annunciati sono pensati per l’export globale, mentre i progetti Peugeot avranno un duplice canale di vendita: Cina ed estero. Per contestualizzare, la collaborazione tra le due aziende è storica: le relazioni industriali con Dongfeng sono state descritte come un rapporto pluri‑decennale, con alcune fonti che parlano di oltre trenta anni di partnership consolidata.

Motivazioni e vantaggi della scelta

Da un punto di vista strategico, la mossa mira a integrare tecnologie, ridurre i costi di sviluppo e accelerare il rilascio sul mercato di modelli elettrificati. Il progetto sfrutta le politiche locali favorevoli nella provincia di Hubei e la concentrazione in Cina di fornitori di batterie e di software per veicoli. Inserire la produzione vicino alla filiera elettronica consente a Stellantis e Dongfeng di accedere a componenti a costi più competitivi, velocizzare l’adozione di piattaforme condivise e potenziare la ricerca e sviluppo congiunta.

Tecnologia e filiera

La cooperazione punta a sfruttare know‑how locali in campo batterie, gestione energia e sistemi di connettività; in pratica si tratta di integrare elementi che definiscono oggi il segmento delle NEV. Per chiarezza, con NEV si intendono i New Energy Vehicle, ovvero veicoli a propulsione elettrica o ibrida, mentre con PHEV si fa riferimento ai plug‑in hybrid electric vehicle. L’intento è di combinare il DNA progettuale dei brand europei con soluzioni cinesi per ottenere un mix di «identità» e competitività economica.

Rischi e preoccupazioni per l’Europa

L’annuncio ha riacceso il dibattito sulla possibile migrazione di volumi produttivi verso paesi a costi più bassi, con effetti potenziali sui siti italiani ed europei. Per molte fabbriche occidentali la transizione verso l’elettrico è già fonte di pressioni sui volumi e sull’occupazione: spostare parte della produzione in Cina potrebbe ridurre i costi unitari ma al tempo stesso comprimere la competitività dei plant europei. Il punto centrale è la difficoltà a replicare in Europa la stessa efficienza di costo data dall’integrazione verticale della filiera cinese.

Impatto sui siti italiani e condizioni dell’accordo

Il progetto è subordinato alla definizione di accordi di attuazione e alle approvazioni regolamentari, quindi il quadro operativo resta vincolato a passaggi formali. Nel breve periodo la firma segna però un cambio di rotta rispetto alle precedenti joint venture e può portare a riassetti di forniture e piattaforme. La possibilità che alcuni volumi vengano allocati in Asia è reale, ma l’entità del fenomeno dipenderà dalle decisioni manageriali successive e dalle politiche industriali che i governi e le aziende adotteranno per preservare capacità produttiva locale.

Implicazioni per il settore e conclusione

Questa operazione rientra in un trend più ampio: molte case straniere stanno rafforzando alleanze con gruppi cinesi per contenere i costi di sviluppo delle BEV e delle PHEV. Esempi recenti includono partnership industriali che integrano tecnologie cinesi di ricarica e guida assistita nei progetti globali. I vertici delle società coinvolte sottolineano la complementarità: Stellantis punta a mettere a frutto la scala globale del gruppo, mentre Dongfeng offre competenze locali e infrastrutture. Nel complesso, l’intesa firmata il 15 maggio 2026 apre nuove opportunità commerciali ma impone anche scelte difficili sulla distribuzione geografica della produzione industriale.