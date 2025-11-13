Jorge Martin in pista a Valencia: affronta la penalità con determinazione

Il Gran Premio di Valencia segna la conclusione della stagione 2025 della MotoGP, con Jorge Martin, pilota dell’Aprilia, dichiarato idoneo a partecipare. Dopo un infortunio alla clavicola subito in Giappone, Martin torna in forma per affrontare l’ultima sfida dell’anno, sebbene non senza difficoltà.

A Valencia, Martin dovrà scontare un doppio long lap penalty durante la corsa. Questa penalità deriva dall’incidente avvenuto nella Sprint di Motegi, dove ha coinvolto il compagno di squadra Marco Bezzecchi, causando una caduta che ha avuto ripercussioni sul suo stato fisico.

Il rientro di Martin e le sue dichiarazioni

Giovedì 13 novembre, Martin ha ricevuto il via libera dal team medico del circuito, consentendogli di tornare a competere. Durante un’intervista, ha condiviso le sue emozioni e aspettative per la gara: “È stato un anno difficile per me. Sono felice di essere qui e di poter affrontare questa ultima gara. Il mio obiettivo ora è prepararmi per la prossima stagione e non voglio correre rischi inutili.”

I piani per il futuro

Martin ha anche parlato della necessità di adattare la moto alle proprie esigenze: “Bezzecchi sta ottenendo buoni risultati con la sua moto, e ora il mio compito è fare in modo che la mia funzioni altrettanto bene. Ho bisogno di tempo per trovare il giusto assetto.” Inoltre, ha espresso la sua determinazione a continuare a correre e ad apprendere dai suoi errori, prendendo ispirazione da campioni come Marc Marquez.

Le sfide degli altri piloti

Durante la conferenza stampa pre-gara, gli altri piloti hanno condiviso le loro sensazioni. Francesco Bagnaia ha commentato la sua stagione, ammettendo di dover rivedere i propri obiettivi: “È stato difficile accettare una situazione in cui il mio focus si è spostato dalla vittoria alla top 5. Ho dovuto adattarmi e imparare da questa esperienza.”

Bezzecchi e le sue prestazioni

Marco Bezzecchi, il compagno di squadra di Martin, ha evidenziato i progressi fatti durante la stagione: “Ho lavorato duramente per migliorare il mio stile di guida e penso di essere cresciuto come pilota. La mia moto sta funzionando bene, ora devo continuare su questa strada.”

Le aspettative per Valencia

Con la conclusione della stagione 2025 alle porte, la MotoGP si prepara a un’emozionante gara finale a Valencia, dove non solo Martin, ma anche altri piloti come Maverick Vinales torneranno in azione. Vinales ha recentemente superato un infortunio alla spalla e si è detto pronto a dare il massimo.

Il GP di Valencia rappresenta un’opportunità per i piloti di riflettere su ciò che hanno appreso durante l’anno. Come ha affermato Martin, “Ora l’importante è raccogliere informazioni e prepararsi al meglio per il 2026.” La stagione si chiude così, con ogni pilota pronto a dare il massimo, mentre si preparano per i test futuri e affrontano nuove sfide.