Josip Ilicic è un calciatore che ha avuto un passato anche nel nostro campionato indossando le maglie di Palermo prima ed Atalanta poi. In questo articolo vediamo che auto ha in garage, focalizzando il nostro interesse su un modello da veri intenditori.

L’auto vintage di Josip Ilicic

Josip Ilicic si dimostra un vero appassionato di motori ed oltre ad avere un garage con auto di un certo livello ha mostrato al mondo quella di cui va più orgoglioso, si tratta di un’auto italiana.

Ilicic infatti ha una Fiat 500 topolino un’auto d’epoca prodotta dalla casa torinese negli anni’30 del secolo scorso sino al 1955.

L’esemplare di Ilicic è di colore ramato con interni in pelle marrone. Un mix di classe ed eleganza per un’auto che non si vede molto su strada, sia per l’età che ha ma anche perché è stata soppiantata nelle vendita dalla prima 500.

Di conseguenza il colpo messo a segno da Ilicic è come uno dei suoi goal davvero spettacolare. Dalla foto postata su Instagram si vede il calciatore all’interno dell’abitacolo e complice la sua notevole altezza fa davvero fatica a starci dentro.

Nonostante queste difficoltà non perde occasione per utilizzarla appena può. Non è un fulmine in termini di velocità ma di sicuro permette di godersi il viaggio apprezzando le bellezze paesaggistiche della strada di turno.

Accanto alla piccola tricolore la grande Classe G

Il garage dello sloveno non è esente da auto capaci di grandi prestazioni, infatti è proprietario di una Mercedes Classe G un modello prodotto sin dal 1979 e che rappresenta il massimo in termini di comfort.

Non a caso è davvero molto spazioso e capiente di conseguenza può essere utilizzato da Ilicic per le uscite con la propria famiglia.