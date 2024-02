Fiat 500: dimensioni, prezzo e specifiche tecniche

L’iconico modello Fiat 500 viene riproposto dalla casa automobilistica italiana, dopo essere stata sottoposta a un’operazione di restyling che ne ha valorizzato il look vintage ed essere stata corredata con nuove motorizzazioni marcatamente ecologiche.

Fiat 500: i prezzi e il design esterno

La Fiat 500 è stata costruita utilizzando il medesimo pianale della Fiat Panda. La vettura, 4 posti, si presenta come una perfetta citycar soprattutto per le dimensioni che sfoggia: lunghezza di 3570 mm, una larghezza di 1630 mm e un’altezza di 1490 mm mentre il passo è di 2300 mm. L’abitabilità interna, quindi, seppur pensata per ospitare un massimo di quattro persone, non è particolarmente indicata in occasione di viaggi lunghi.

Il design esterno si distingue principalmente per l’aspetto vintage che ha reinventato in stile moderno l’estetica originaria della vettura realizzata negli anni ’50. La parte anteriore dell’auto è caratterizzata da due file di gruppi ottici: i fari che compongono la prima fila hanno forma circolare mentre quelli che compongono la seconda fila hanno una forma ovale. La calandra di contraddistingue per una nervatura centrale che rievoca il design della versione degli anni ’50. Le fiancate esibiscono un design pulito con passaruota in risalto e maniglie cromate. La parte posteriore della 500, invece, è connotata da gruppi ottici quadrangolari vuoti nella zona centrale mentre il portellone presenta un motivo orizzontale che taglia in due parti sia il posteriore che le fiancate della berlina da città.

Design interno

Il design interno della Fiat 500, dopo il restyling, risulta particolarmente innovativo. La plancia, così come nelle versioni precedenti dell’auto, è stata realizzata in tinta con la carrozzeria ma l’innovazione tecnologica dell’abitacolo è resa evidente dall’introduzione di un display touchscreen da 5” che può supportare navigatore, radio digitale e apposite app. È stato inserito, poi, un cassetto portaoggetti chiuso da uno sportellino e posizionato in corrispondenza del lato passeggero. I sedili hanno un aspetto specifico completato da poggiatesta tondeggianti.

Motore e prezzo

La Fiat 500 è disponibile con tre differenti tipologie di alimentazione: benzina, GPL/benzina e Mild Hybrid Benzina.

La versione benzina è dotata di motore 1.2 Fire da 69 CV di potenza con cambio automatico e trazione anteriore. Il medesimo motore è utilizzato anche per la versione con doppia alimentazione GPL/benzina che, pur conservando la trazione anteriore, è equipaggiata con cambio meccanico.

La versione Mild Hybrid Benzina, infine, si avvale di motore 1.0 Hybrid da 70 CV di potenza, abbinato a cambio meccanico e trazione anteriore.

In relazione ai vari allestimenti e ai diversi tipi di alimentazione, i prezzi di listino dei modelli Fiat 500 benzina sono:

1.2 Fire 69 CV Pop a partire da 16.150 euro euro;

1.2 Fire 69 CV Lounge a partire da 17.650 euro;

1.2 Fire 69 CV Sport a partire da 17.650 euro;

1.2 Fire 69 CV Star a partire da 19.150 euro;

1.2 Fire 69 CV Rockstar a partire da 19.150 euro;

1.2 Fire 69 CV Dolcevita a partire da 22.200 euro.

I prezzi di listino dei modelli Fiat 500 GPL/benzina sono:

1.2 Fire 69 CV Pop a partire da 16.950 euro;

1.2 Fire 69 CV Lounge a partire da 18.450 euro;

1.2 Fire 69 CV Star a partire da 19.950 euro.

I prezzi di listino dei modelli Fiat 500 ibrida sono:

1.0 Hybrid 70 CV Pop a partire da 15.350 euro;

1.0 Hybrid 70 CV Sport a partire da 16.850 euro;

1.0 Hybrid 70 CV Lounge a partire da 16.850 euro;

1.0 Hybrid 70 CV Star a partire da 18.350 euro;

1.0 Hybrid 70 CV Rockstar a partire da 18.350 euro;

1.0 Hybrid 70 CV Launch Edition a partire da 19.350 euro;

1.0 Hybrid 70 CV Dolcevita a partire da 21.400 euro.

