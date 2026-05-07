Junior di Alfa Romeo: nuovi contenuti tecnici resi standard

Alfa Romeo aggiorna la Junior: alcune dotazioni tecnologiche diventano standard sugli allestimenti Sprint e Ti, la speciale Milano Cortina 2026 si trasforma in Sport Speciale e resta confermata l'offerta commerciale sulla Sprint ibrida

L’Alfa romeo Junior riceve un aggiornamento mirato a potenziare la sua proposta commerciale senza intervenire sui gruppi motopropulsori: la mossa punta a rendere il B-SUV più competitivo offrendo più tecnologia di serie. Questo intervento riguarda in particolare gli allestimenti Sprint e Ti, dove vari pacchetti prima a pagamento ora sono inclusi nella dotazione di base, mentre la serie speciale legata alle Olimpiadi invernali mantiene lo spirito ma cambia nome e posizionamento.

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia del marchio per valorizzare il modello che oggi rappresenta uno dei pilastri della gamma Alfa Romeo. Il cambiamento non intacca le soluzioni meccaniche: restano in listino le versioni ibride, le varianti a trazione integrale Q4 e le motorizzazioni elettriche, ma a livello di contenuti la Junior diventa più ricca, migliorando l’appeal per il cliente che cerca tecnologia e praticità in un formato compatto.

Cosa cambia nella dotazione

Tra le novità più evidenti figurano diverse funzioni di assistenza e comfort che entrano nella dotazione di serie. Sulle versioni ibride diventa standard il volante in pelle con palette del cambio, mentre su Sprint e Ti vengono introdotti l’Adaptive Cruise Control, il wireless charger e il sistema Keyless Entry. In più, la sicurezza e l’aiuto al parcheggio sono potenziati con la retrocamera a 180 gradi e i sensori di parcheggio a 360 gradi, oltre agli specchi esterni elettrici, riscaldati e ripiegabili. La presenza del Blind Spot Monitoring completa il pacchetto di assistenza alla guida.

Impatto pratico per l’utente

Queste aggiunte hanno un riflesso immediato sull’esperienza di guida quotidiana: il Keyless Entry semplifica l’accesso, il wireless charger elimina i cavi per lo smartphone, mentre l’Adaptive Cruise Control alleggerisce la fatica nei percorsi autostradali. A livello di sicurezza attiva, il Blind Spot Monitoring e la retrocamera 180 gradi riducono i punti ciechi nelle manovre, rendendo la Junior più adatta a un uso metropolitano e familiare senza rinunciare a un’impronta sportiva.

La serie speciale e gli allestimenti

La versione inizialmente proposta come Milano Cortina 2026 — nata in occasione delle Olimpiadi invernali — resta in gamma con un nuovo nome: Sport Speciale. Questo modello conserva gli interni dedicati in Alcantara e assorbe le medesime migliorie tecnologiche introdotte sugli allestimenti Sprint e Ti, integrando così l’aspetto esclusivo con la più ricca dotazione di sicurezza e comfort. Sul fronte estetico la proposta Ti continua a distinguersi grazie a dettagli come il body kit nero lucido e l’ambient lighting, che enfatizzano la personalità sportiva della Junior.

Diversificazione dell’offerta

La gamma resta articolata per rispondere a esigenze diverse: chi punta al risparmio e alla praticità potrà scegliere la versione ibrida di ingresso, mentre chi desidera maggior carattere può optare per la Ti o per la Sport Speciale con finiture dedicate. Le varianti Q4 a trazione integrale e le proposte completamente elettriche mantengono la libertà di scelta sulle motorizzazioni, senza subire modifiche tecniche in questo aggiornamento.

Prezzi e promozioni

La nuova gamma parte da un prezzo di listino indicativo: la Junior ibrida è proposta a partire da 31.050 euro. Per accompagnare il rinnovamento, Alfa Romeo lancia una promozione commerciale sulla Junior Sprint 1.2 145 CV ibrida: è possibile accedere alla vettura con una rata mensile a partire da 159 euro (anticipo 6.343 euro – TAN fisso 7,99%, TAEG 9,89%). Queste condizioni mirano a rendere più accessibile il modello, soprattutto per chi valuta una compatta d’immagine con contenuti tecnologici elevati.

In sintesi, l’aggiornamento non rivoluziona la meccanica della Junior ma incrementa significativamente la percezione di valore grazie all’inclusione di numerosi dispositivi tecnologici. La strategia evidenzia l’intenzione del marchio di rafforzare la posizione commerciale del modello offrendo più dotazioni di sicurezza e comfort direttamente di serie, mantenendo al contempo la varietà di motorizzazioni che caratterizza la famiglia Junior.