MotoGP a Le Mans: orari tv, sostituzioni in griglia e punti chiave del weekend

Il circus della MotoGP arriva al Gran Premio di Francia sul tracciato di Le Mans, in programma dall’8 all’10 maggio 2026. Il weekend sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW, con la regia giornalistica che include volti noti come Guido Meda e Mauro Sanchini in telecronaca, e Vera Spadini alla conduzione degli approfondimenti pre e post gara. I collegamenti dalla pista saranno affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni, mentre le classi minori vedranno i commenti di Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Questo articolo riassume il palinsesto ufficiale, le novità in griglia e le aspettative dei protagonisti. Troverai gli orari chiave per ogni sessione, l’aggiornamento sulla situazione medica che ha portato all’assenza di un pilota e il profilo del sostituto chiamato a prendere il suo posto. Sono evidenziati anche gli obiettivi del leader del campionato, con dati di classifica aggiornati prima dell’appuntamento francese.

Programma del weekend e copertura televisiva

Il calendario mediatico del GP Francia prevede appuntamenti già dal giovedì pomeriggio con il Paddock Pass e la conferenza stampa dei piloti. Il programma ufficiale su Sky Sport e NOW include training, sessioni di qualifica e la Sprint Race che assegna punti aggiuntivi. Tra le trasmissioni ricorrenti troverai Paddock Live, il Paddock Live Show e segmenti dedicati come Talent Time e Race Anatomy. La presenza costante dei servizi in diretta permette di seguire non solo le gare ma anche le sensazioni dei team e le analisi tecniche.

Orari principali da ricordare

Per orientarsi nell’intenso fine settimana ecco i riferimenti pratici: venerdì mattina si parte con le prove libere di Moto3 e Moto2 dalle 8:55 e la prima sessione di MotoGP alle 10:40; alle 14:55 è prevista la sessione di Pre-qualifiche per la top class. Sabato mattina spazio alle ultime libere e dalle 10:45 partono le qualifiche MotoGP; alle 14:55 scatterà la Sprint che assegna i primi punti del weekend. Domenica il programma prevede il Warm Up e la parata piloti: la Moto3 alle 11:00, la Moto2 alle 12:15 e la gara della MotoGP alle 14:00.

Sostituzioni in griglia: il caso Vinales e il ritorno di Folger

Il 04 maggio 2026 è arrivata la conferma ufficiale che Maverick Vinales non prenderà parte al GP di Le Mans a causa del persistere del recupero dall’intervento alla spalla. Dopo una valutazione al Red Bull Athletic Performance Centre i medici hanno consigliato ulteriori tempi di recupero: la salute del pilota è stata ritenuta prioritaria. Il team Red Bull KTM Tech3 ha annunciato che la sua moto sarà affidata a Jonas Folger per il weekend francese, con l’intento di avere entrambe le RC16 in pista e proseguire il lavoro di sviluppo.

Profilo del sostituto e aspettative

Jonas Folger, 32 anni, torna in MotoGP dopo alcuni anni lontano dal campionato. Il tedesco ha già un legame con il team Tech3, dove aveva corso in passato collezionando 19 partenze in top class e un podio al Sachsenring nel 2017; inoltre ha sostituito in passato Pol Espargaró, conoscendo parte dell’ambiente. Folger ha definito il ritorno «una grande sfida» e ha sottolineato la necessità di adattarsi rapidamente alla moto e al ritmo del weekend, mentre il team manager Nicolas Goyon ha ribadito che la salute di Vinales rimane prioritaria.

Aspirazioni di classifica e i protagonisti da seguire

In vetta alla graduatoria prima di Le Mans c’è Marco Bezzecchi, che guida il campionato con 101 punti. Il pilota Aprilia arriva al round francese deciso a consolidare la leadership: nelle dichiarazioni ufficiali ha sottolineato la voglia di ottenere risultati costanti e di ridurre il divario di rendimento tra le gare del sabato e quelle della domenica, dato che finora pochi punti sono arrivati dalla Sprint. Alle sue spalle si trovano il compagno di squadra Jorge Martin con 90 punti e Fabio Di Giannantonio con 71, segnalando una lotta serrata per la continuità di rendimento.

Il Gran Premio di Francia a Le Mans si annuncia quindi come un fine settimana ricco di spunti: dall’azione in pista ai possibili risvolti per le gerarchie di campionato, passando per la gestione delle risorse umane e tecniche dei team. Seguendo la programmazione di Sky Sport e NOW sarà possibile restare aggiornati in tempo reale su prove, qualifica, Sprint e gare, con approfondimenti e commenti dagli inviati e dagli esperti in studio.