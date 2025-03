Un nuovo capitolo per Karma Automotive

Karma Automotive ha recentemente annunciato il suo impegno nello sviluppo di una nuova sportiva, la Amaris. Questa coupé promette di combinare eleganza e tecnologia avanzata, presentando un powertrain innovativo che include un range extender alimentato da un motore termico a quattro cilindri di origine BMW. Sebbene la data di debutto ufficiale non sia ancora stata confermata, si prevede che la versione definitiva dell’auto venga svelata nel 2027.

Design accattivante e funzionale

Osservando il prototipo della Amaris, è evidente che la Casa ha puntato su un design audace e distintivo. La coupé, con la sua configurazione a due porte, si presenta come un modello compatto che non passerà inosservato. Le linee sinuose e muscolose sono accentuate da passaruota pronunciati e da portiere “swan doors”, che si aprono verso l’alto, facilitando l’accesso all’abitacolo. Il design richiama chiaramente gli stilemi della sorella maggiore, la Revero, un’evoluzione dell’iconica Fisker Karma.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

La Amaris non è solo un bel vestito; sotto il cofano si cela una tecnologia all’avanguardia. La coupé utilizza una piattaforma spaceframe interamente in alluminio, che garantisce rigidità e leggerezza. Questo approccio ha permesso a Karma di accelerare lo sviluppo del veicolo, evitando la complessità di un telaio completamente nuovo. Il sistema di propulsione elettrica con range extender combina un motore a benzina con un generatore e una batteria, alimentando i motori elettrici. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3,4 secondi e una velocità massima di 265 km/h, la Amaris si preannuncia come una vera sportiva.

Il futuro di Karma Automotive

Il debutto ufficiale della Karma Amaris è previsto per il quarto trimestre del 2026, ma non sarà l’unica novità in arrivo. Nel 2027, la Casa presenterà la Kaveya, una sportiva completamente elettrica, seguita nel 2028 dall’Ivara, un SUV a zero emissioni. Prima di questi modelli, i fan di Karma potranno aspettarsi la Invictus, una sportiva ad alte prestazioni attesa per il secondo trimestre del 2025, e la Gysera, un EREV a quattro posti, prevista per la fine del 2025.