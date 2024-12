Kawasaki Ninja 1100 SX, scopriamo come si presenta il modello 2025 e per quale tipo di clientela rappresenta la moto perfetta.

Kawasaki ha svelato la versione 2025 della Ninja 1100 SX la versione tourer della Ninja ZX10-R per chi ama andare si veloce ma anche godersi le strade ed i paesaggi che si possono scoprire andando all’avventura, infatti quest’auto se le si tolgono le borse mostra il suo lato puramente sportivo ma se la si arricchisce di dotazioni da viaggio sa davvero regalare molto a chi la guida.

Kawasaki Ninja 1100 SX: le sue caratteristiche

Partiamo a parlare di questa moto dal suo cuore pulsante, vale a dire il motore che resta un 4 cilindri aumentato di cubatura, raggiunge ora i 1099 cc ma perde potenza rispetto al precedente model year, infatti ora è disponibile con 136 cavalli, rispetto ai 142 precedenti.

La perdita è poco significativa, dato che i tecnici giapponesi hanno lavorato a pieno sul motore per offrire la giusta coppia ai bassi e medi regimi, quelli più adatti alla guida su strada, anche se l’allungo in caso di necessità è presente e sa convogliare la giusta dose di adrenalina.

Il telaio è a doppia trave in alluminio con forcella a steli rovesciati Showa e cartuccia da 41 mm. L’ammortizzatore Ohlins pluriregolabile è un optional previsto solamente per la versione SE.

Per la tecnologia la ninja 1100 SX monta ABS Cornering e controllo di trazione regolabile su 3 livelli. Il quickshifter ora si attiva a partire dai 1.500 giri/minuto e ha la classica funzione up & down ovvero funziona sia in salita che in scalata.

E’ dotata anche di comandi vocali, basta pronunciare “hey Kawasaki” e indicare di cosa avete bisogno, in questo modo ci si distrae meno alla guida.

I prezzi della “verdona da viaggio”

La Kawasaki Ninja 1100 SX ha un prezzo di partenza di 15.190 euro, grazie ai quali si entra in possesso della versione base. Per la SE con l’accoppiata Brembo-Ohlins servono 16.940 euro e la gamma va poi a salire sino all’allestimento top che ha un prezzo di 19.840 euro.

Cifre importanti ma in linea con la poca concorrenza dato che il segmento di tourer-sportive sta via via andando a scemare e per Kawasaki questo è uno stimolo per continuare a migliorare questo progetto attivo dal 2011.