Kawasaki presenta la gamma 2027: novità e colorazioni per le moto

Kawasaki ha presentato la sua gamma Model Year 2027 con una serie di aggiornamenti tecnici e nuove livree che rendono le sue moto ancora più attraenti. La casa giapponese ha puntato sulla continuità delle sue piattaforme più apprezzate, migliorando gli allestimenti, i pacchetti elettronici e le varianti cromatiche.

La gamma 2027 copre una vasta gamma di esigenze, dal turismo di media cilindrata con la Versys 650 al segmento cruiser con la Vulcan S fino alle proposte Supernaked con le Z500 e la Z1100 senza dimenticare l’articolata offerta sportiva della famiglia Ninja.

Versys 650 MY27: la crossover per ogni avventura

La Versys 650 MY27 si conferma come una delle crossover di media cilindrata più versatili. Con una configurazione ciclistica basata su sospensioni a lunga escursione e ruote da 17 pollici, offre una posizione di guida eretta che garantisce comfort e controllo. L’impostazione estetica richiama quella della Versys 1100, con un impianto luci full LED, un parabrezza regolabile e uno schermo TFT a colori da 4,3 pollici integrabile con smartphone tramite la Rideology App.

Il propulsore è un bicilindrico parallelo da 649 cm³, abbinato al sistema di controllo della trazione KTRC. La moto è disponibile in due colorazioni: Candy Lime Green Type 3 / Metallic Spark Black e Metallic Carbon Gray / Metallic Spark Black.

Z1100 e Z1100 SE MY27: prestazioni e stile

La Z1100 rappresenta la proposta ad alte prestazioni tra le Supernaked ad aspirazione naturale. Questo modello sfrutta la linea stilistica Sugomi ed è equipaggiato con una piattaforma inerziale IMU a sei assi. L’elettronica gestisce il controllo di trazione KTRC, il cambio elettronico bidirezionale Quick Shifter, le modalità di guida integrate e il Cruise Control presente di serie.

Il motore quattro cilindri in linea ha una cubatura di 1.099 cm³ e offre prestazioni eccezionali. La variante Z1100 SE aggiunge un impianto frenante anteriore Brembo con pinze monoblocco M4.32 e un ammortizzatore Öhlins S46 regolabile. Le colorazioni disponibili sono Ebony / Metallic Carbon Gray per la versione base e Metallic Matte GrapheneSteel Gray / Metallic Matte Carbon Gray / Candy Flat Blazed Green per la SE.

Vulcan S MY27: eleganza e comfort

La Vulcan S ripropone l’impostazione urban cruiser con un telaio allungato, serbatoio a goccia e faro anteriore a triangolo rovesciato. La sella è posizionata a 705 mm da terra, offrendo un’ergonomia modificabile mediante pedane regolabili e accessori della linea Ergo-Fit.

Il propulsore è un bicilindrico parallelo da 649 cm³ DOHC a 8 valvole con raffreddamento a liquido. La ciclistica include una ruota anteriore da 18 pollici, una posteriore da 17 e un ammortizzatore posteriore orizzontale. Le nuove colorazioni sono Metallic Carbon Gray / Metallic Bluish Green-79H e Metallic Flat Spark Black.

Ninja ZX-4R, ZX-4RR, Ninja ZX-6R 636 e Ninja 500 MY27: sportività e tecnologia

Kawasaki ha aggiornato la gamma delle carenate sportive con quattro modelli distinti. La Ninja 500 e la Ninja 500 SE impiegano un bicilindrico parallelo da 451 cm³, mentre la Ninja ZX-4R e la Ninja ZX-4RR sono equipaggiate con un quattro cilindri in linea da 399 cm³. La Ninja ZX-6R 636 offre prestazioni di media cilindrata con un motore da 636 cm³.

Le nuove colorazioni includono Metallic Spark Black per la ZX-4R, Lime Green e Metallic Matte Carbon Gray / Metallic Spark Black per la ZX-4RR, e Metallic Spark Black / Metallic Flat Spark Black e Lime Green per la ZX-6R 636.

Z500 e Z500 SE MY27: accessibilità e stile

Le Z500 e Z500 SE rappresentano i modelli d’ingresso della famiglia Supernaked guidabili con patente A2. Montano un propulsore bicilindrico da 451 cm³ erogante 33,4 kW. La ciclistica si basa su un telaio a traliccio in acciaio e un design che rispetta i canoni Sugomi.

La strumentazione prevede uno schermo LCD sulla Z500 base e un display TFT sulla Z500 SE, entrambi dotati di connessione allo smartphone tramite Rideology App. Le colorazioni disponibili sono Ebony / Metallic Carbon Gray per la Z500 e Candy Persimmon Red / Metallic Carbon Gray e Pearl Blizzard White / Candy Lime Green Type 3 / Ebony per la Z500 SE.