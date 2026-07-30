Le 10 auto cinesi più vendute in Europa nel 2026: modelli, prezzi e motori

Nel 2026, il mercato automobilistico europeo sta vivendo una rivoluzione silenziosa. Le auto cinesi, un tempo considerate poco competitive, stanno conquistando una quota sempre più significativa del mercato. Secondo i dati disponibili, nella prima metà dell’anno sono state immatricolate circa 620.000 vetture assemblate in Cina, rappresentando l’8,5% del totale delle immatricolazioni in Europa.

Questa crescita esponenziale è il risultato di un cambiamento radicale nell’industria automobilistica cinese, che ha saputo adattarsi alle esigenze e ai gusti del mercato europeo. Ma quali sono i modelli che stanno riscuotendo maggior successo? Ecco la top ten delle auto cinesi più vendute in Europa nel 2026.

L’ascesa delle auto cinesi in Europa

L’ascesa delle auto cinesi in Europa non è stata improvvisa. È il risultato di un processo di modernizzazione e innovazione che risale agli anni Settanta, quando il leader cinese Deng Xiaoping avviò un piano di modernizzazione economica. Questo piano includeva l’obbligo per i costruttori occidentali di produrre in Cina attraverso joint venture con imprese locali, un meccanismo che ha permesso il trasferimento di conoscenze e tecnologie.

Negli anni, le case automobilistiche cinesi hanno saputo sfruttare queste collaborazioni per sviluppare modelli sempre più competitivi. Oggi, marchi come Geely, BYD, Saic Motor, Chery Automobile e Leapmotor stanno conquistando una quota significativa del mercato europeo, con una presenza che sfiora il 10,5% delle immatricolazioni.

Le strategie di mercato delle case automobilistiche cinesi

Le case automobilistiche cinesi hanno adottato diverse strategie per conquistare il mercato europeo. Alcune hanno scelto di acquisire marchi storici europei, come nel caso di Saic che ha acquisito i diritti del marchio MG nel 2007. Altre hanno creato joint venture con marchi occidentali, come Geely che ha acquisito Volvo da Ford nel 2010 e ha creato una joint venture paritaria con Mercedes per rilanciare il marchio Smart.

Queste alleanze strategiche hanno permesso alle case cinesi di accedere a tecnologie avanzate e di sviluppare modelli che rispondono alle esigenze del mercato europeo. Inoltre, molte di queste aziende hanno iniziato a produrre direttamente in Europa, creando una rete di produzione che riduce i costi e aumenta la competitività.

La top ten delle auto cinesi più vendute in Europa nel 2026

Ecco la classifica delle 10 auto cinesi più vendute in Europa nella prima metà del 2026. Questa classifica riflette le preferenze degli automobilisti europei e la capacità delle case cinesi di adattarsi alle esigenze del mercato locale.

1. BYD – La BYD è uno dei marchi cinesi più conosciuti in Europa, grazie alla sua gamma di veicoli elettrici e ibridi. La BYD ha saputo conquistare il mercato europeo con modelli come la BYD Han e la BYD Tang che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

2. MG – Il marchio MG acquisito da Saic nel 2007, è uno dei più popolari in Europa. La MG5 e la MG ZS sono tra i modelli più venduti, grazie alla loro affidabilità e al design accattivante.

3. Geely – Geely, attraverso i suoi marchi Volvo e Lynk & Co, ha conquistato una quota significativa del mercato europeo. La Volvo XC60 e la Lynk & Co 01 sono tra i modelli più apprezzati dagli automobilisti europei.

4. Chery – Chery ha saputo distinguersi con modelli come la Chery Tiggo 8 e la Chery Tiggo 7 Pro che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e un design moderno.

5. Leapmotor – Leapmotor è uno dei marchi cinesi più innovativi, con modelli come la Leapmotor C11 e la Leapmotor S01 che combinano tecnologia avanzata e design accattivante.

6. NIO – NIO è un marchio premium che ha saputo conquistare il mercato europeo con modelli come la NIO ET7 e la NIO ES8 che offrono prestazioni elevate e un’esperienza di guida unica.

7. Xpeng – Xpeng è noto per i suoi veicoli elettrici intelligenti, come la Xpeng P7 e la Xpeng G9 che combinano tecnologia avanzata e design elegante.

8. Great Wall Motors – Great Wall Motors ha conquistato il mercato europeo con modelli come la Weylong Wingle 5 e la Weylong Haval H6 che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

9. Dongfeng – Dongfeng ha saputo distinguersi con modelli come la Dongfeng Fengon ix5 e la Dongfeng Fengguang 580 che offrono un design moderno e prestazioni affidabili.

10. BAIC – BAIC è uno dei marchi cinesi più antichi e ha saputo conquistare il mercato europeo con modelli come la BAIC Huansu S5 e la BAIC Huansu S3 che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.