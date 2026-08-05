Katsuyuki Nakasuga: dalla Yamaha al ritiro, la storia di un pilota leggendario

Katsuyuki Nakasuga, tredici volte campione giapponese, ha annunciato il ritiro nel 2026. Scopri la sua carriera tra Yamaha e Motomondiale.

Katsuyuki Nakasuga, nato il 9 agosto 1981 a Shizuoka, è uno dei piloti più iconici del motociclismo giapponese. La sua carriera, costellata di successi, ha lasciato un segno indelebile sia nel campionato nazionale che nel Motomondiale. Nel 2026, dopo una carriera straordinaria, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni, chiudendo un capitolo importante della storia del motociclismo.

Nakasuga ha iniziato la sua avventura nel Motomondiale nel 2002, partecipando come wildcard al Gran Premio del Pacifico nella classe 250. Nonostante le poche apparizioni, ha saputo distinguersi, ottenendo il suo primo punto nella stagione di debutto. La sua carriera nel Motomondiale è stata caratterizzata da partecipazioni sporadiche, ma sempre significative.

Le vittorie nella 8 Ore di Suzuka

Uno dei momenti più alti della carriera di Nakasuga è senza dubbio la sua partecipazione alla 8 Ore di Suzuka. Con la Yamaha YZF-R1, ha vinto questa prestigiosa gara per ben quattro volte, e. Le sue vittorie sono state ottenute in collaborazione con piloti di fama internazionale come Pol Espargaró, Bradley Smith, Alex Lowes e Michael van der Mark.

, un infortunio lo ha costretto a saltare la gara, ma nonostante ciò è stato comunque considerato vincitore, dimostrando la sua straordinaria leadership e il rispetto che il mondo del motociclismo nutre per lui. Nel 2026, ha concluso al secondo posto la 8 Ore di Suzuka, condividendo la moto con Andrea Locatelli e Jack Miller.

Il podio nel Motomondiale

, Nakasuga ha ottenuto il suo primo e unico podio nel Motomondiale, arrivando secondo al Gran Premio di Valencia. Questo risultato è stato particolarmente significativo, poiché ha riportato il Giappone sul podio dopo un lungo periodo di assenza. La sua prestazione è stata tanto più impressionante considerando che ha sostituito l’infortunato Ben Spies in una gara caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili e numerosi ritiri.

Nel corso degli anni, Nakasuga ha continuato a partecipare come wildcard al Gran Premio del Giappone, ottenendo risultati sempre lusinghieri, ha concluso ottavo, mentre e ha totalizzato cinque punti, posizionandosi al ventitreesimo posto nella classifica finale, ha ottenuto due punti, chiudendo al ventiseiesimo posto.

Il dominio nel campionato giapponese

La carriera di Nakasuga è stata dominata dal suo successo nel campionato nazionale giapponese JSB1000. Ha vinto questo prestigioso titolo ben tredici volte, dimostrando una costanza e una determinazione uniche. La sua ultima vittoria risale al 2026, un anno prima del suo annuncio di ritiro.

Nel 2026, Nakasuga ha deciso di appendere il casco al chiodo, chiudendo una carriera che ha visto trionfi, sfide e momenti indimenticabili. La sua eredità nel mondo del motociclismo rimarrà viva per generazioni, ispirando nuovi talenti e ricordando a tutti l’importanza della passione e della dedizione.