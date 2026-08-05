Cupra Raval: prezzi e dotazioni delle nuove versioni VZ per il mercato italiano

Cupra Raval è ora ordinabile con tre allestimenti e due versioni VZ esclusive per il mercato italiano. Scopri le novità e i prezzi promozionali.

Cupra ha ufficialmente aperto gli ordini per la gamma completa della Raval la sua compatta elettrica basata sulla piattaforma MEB+ del gruppo Volkswagen. Dopo il successo della fase di pre-lancio, il marchio spagnolo introduce nuove versioni pensate specificamente per il mercato italiano, con prezzi promozionali che partono da 31.950 euro.

La Cupra Raval si distingue per il suo design audace e le prestazioni, offrendo una gamma che copre diverse esigenze di mobilità urbana. La gamma ufficiale ora disponibile include tre allestimenti principali, con motori che vanno da 116 CV a 226 CV e una batteria da 52 kWh.

La gamma Raval: tre allestimenti per ogni esigenza

Ad aprire la gamma è la Raval Edge Plus disponibile con un motore da 155 kW (211 CV) e una batteria da 52 kWh. Questo allestimento è proposto a partire da 31.950 euro in promozione (listino pieno a 38.120 euro) e include di serie il pacchetto Edge con climatizzatore bi-zona, Keyless Advanced con Digital Key, sensori di parcheggio e la funzione Vehicle-to-Load. Inoltre, è disponibile a richiesta il pacchetto Immersive Design con sedili sportivi avvolgenti a 1.200 euro.

Le versioni d’ingresso della gamma, con motori da 85 kW (116 CV) e 99 kW (135 CV) sono affidate alla Raval Plus, già annunciata in precedenza. Questo allestimento conferma la volontà di Cupra di coprire l’intero spettro di potenze del modello, offrendo soluzioni per ogni tipo di cliente.

Le versioni VZ: esclusività per il mercato italiano

Al vertice della gamma arrivano due allestimenti VZ, entrambi con motore da 166 kW (226 CV) e batteria da 52 kWh. La VZ Century è una versione inedita, esclusiva per il mercato italiano, che include di serie i pacchetti Edge e Light & Sound, oltre all’Exterior Light Pack con fari Matrix LED, tetto panoramico, sospensioni DCC Sport, funzione e-Launch e differenziale elettronico a slittamento limitato.

La VZ Century è ordinabile a partire da 37.950 euro in promozione (listino pieno a 44.120 euro) e si distingue per i cerchi Machined Icon Copper da 19” gli interni Feel Design in pelle vegana e l’esclusiva vernice opaca Century Bronze.

La VZ Manganese invece, rappresenta una continuità rispetto alla precedente Launch Edition VZ. Questo allestimento mantiene il listino promozionale a 39.950 euro (listino pieno a 47.770 euro) e include contenuti come il Drive Pack con ADAS avanzati, Top View Camera 360° e Remote Park Assist, il Winter Pack con volante e sedili riscaldabili, il sistema di navigazione e la predisposizione per il gancio traino.

Le autonomie dichiarate, secondo il ciclo WLTP, vanno dai 413-446 km della Edge Plus ai 379-440 km delle due versioni VZ, con consumi compresi tra 13,6 e 16,2 kWh/100 km a seconda della configurazione. Tutte le offerte sono valide fino al 31 agosto 2026.

L’entusiasmo del mercato italiano

Pierantonio Vianello, Direttore di Cupra in Italia, ha dichiarato: «Il mercato italiano ha accolto con entusiasmo tutte le innovazioni che Cupra Raval ha portato con sé». Questo entusiasmo è confermato dai numeri di vendita e dall’interesse mostrato dai clienti per le nuove versioni VZ.

La Cupra Raval rappresenta un passo importante per il marchio spagnolo nel segmento delle compatte elettriche, offrendo un mix di prestazioni, design e tecnologia pensato per soddisfare le esigenze dei clienti italiani. Con questa gamma completa, Cupra punta a consolidare la sua presenza nel mercato italiano e a continuare a crescere nel settore delle auto elettriche.