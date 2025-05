Kawasaki Z1100: il ritorno della maxi naked nel 2026

Il ritorno della Kawasaki Z1100

La Kawasaki Z1100 è tornata a far parlare di sé, suscitando l’interesse degli appassionati di moto. Dopo le voci che circolavano sulla sua possibile rinascita, i documenti di omologazione hanno confermato che la nuova generazione della Z è in fase di sviluppo e potrebbe debuttare nel 2026. Questa maxi naked promette di portare con sé un motore potente e un design accattivante, in grado di attrarre sia i fan storici che i nuovi motociclisti.

Dettagli tecnici e specifiche

Secondo le informazioni trapelate, il California Air Resources Board (CARB) ha registrato ufficialmente il modello ZR1100HT, confermando così l’arrivo della Z1100. Questo modello si preannuncia come un’evoluzione della Z900, con un aumento della cilindrata e potenza. Mentre la Z900 ha già subito un importante restyling, la Z1100 potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti, con un motore che potrebbe raggiungere i 1.100 cc, garantendo prestazioni superiori e una maggiore coppia. Tuttavia, rimangono interrogativi riguardo al peso e alla ciclistica, con la speranza che non superi i 220 kg.

Le aspettative per il lancio

Il lancio ufficiale della Kawasaki Z1100 è atteso con grande curiosità, soprattutto in vista di eventi come l’EICMA, dove tradizionalmente vengono presentate le novità del settore motociclistico. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, è lecito aspettarsi che nei prossimi mesi possano emergere ulteriori dettagli, magari anche attraverso foto spia che possano dare un’anteprima del design finale. Gli appassionati sono in attesa di scoprire se la Z1100 saprà mantenere le promesse e riconfermare la sua posizione nel mercato delle moto naked.