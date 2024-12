Introduzione alla Kawasaki Z650 2025

La Kawasaki Z650 2025 si presenta con un restyling che, sebbene non stravolga il modello, introduce nuove livree e alcune varianti interessanti. Questa naked di Akashi continua a conquistare gli appassionati di moto grazie al suo design accattivante e alle prestazioni elevate. In questo articolo, esploreremo le nuove colorazioni, le versioni disponibili e i relativi prezzi, per aiutarti a scegliere la Z650 più adatta alle tue esigenze.

Nuove livree e versioni disponibili

Per il 2025, la Kawasaki Z650 è disponibile in diverse colorazioni. La versione base, in livrea nera denominata Metallic Matte Dark Gray / Metallic Spark Black, ha un prezzo di partenza di 7.290 euro. Tuttavia, se desideri un tocco di vivacità, puoi optare per le colorazioni in nero e rosso (Metallic Spark Black / Red) o in nero e verde (Metallic Spark Black / Green), entrambe disponibili a 7.390 euro.

In aggiunta, la Z650 è proposta anche in versione Sport, caratterizzata da un plexi brunito e unghia monoposto. I prezzi per questa variante partono da 7.690 euro e possono arrivare a 7.790 euro a seconda della livrea scelta.

Versione Performance: un sound più deciso

Per chi cerca un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, la Kawasaki Z650 2025 offre anche una versione Performance. Questa variante mantiene le stesse colorazioni delle altre versioni, ma si distingue per l’aggiunta di uno scarico sportivo, che conferisce un sound più deciso e accattivante. I prezzi per la versione Performance partono da 8.790 euro e possono arrivare a 8.890 euro a seconda della livrea selezionata.

In sintesi, la Kawasaki Z650 2025 si presenta come un’opzione interessante per chi cerca una moto naked con un buon rapporto qualità-prezzo, senza rinunciare a prestazioni e stile. Le nuove livree e le versioni disponibili offrono una gamma di scelte per soddisfare le diverse preferenze degli appassionati di moto.