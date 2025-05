Un nuovo protagonista nel segmento SUV

Il KGM Actyon rappresenta un’interessante novità nel panorama dei SUV di medie dimensioni. Con un design audace e una serie di caratteristiche innovative, questo veicolo si propone di attrarre un pubblico sempre più esigente. La storia di KGM, erede di SsangYong, è segnata da alti e bassi, ma il rilancio del marchio sotto il gruppo KG Mobility promette un futuro luminoso. Il KGM Actyon, con il suo motore a benzina e un’estetica accattivante, si inserisce perfettamente in questo nuovo corso.

Design e comfort: un SUV che colpisce

Il design del KGM Actyon è caratterizzato da linee moderne e dettagli distintivi. Con una lunghezza di 4,74 metri, il SUV offre un profilo robusto e dinamico. Il frontale, con le sue luci diurne sottili e la grande presa d’aria, richiama l’attenzione, mentre il lunotto posteriore inclinato conferisce un tocco di sportività. All’interno, l’abitacolo è spazioso e ben rifinito, con un’architettura che privilegia la modernità e la funzionalità. Il display panoramico da 12,3 pollici integra strumenti di navigazione avanzati, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole.

Prestazioni e tecnologia al servizio della guida

Il KGM Actyon è equipaggiato con un motore turbo benzina da 1,5 litri, capace di erogare 163 CV. Le prestazioni sono adeguate per l’uso quotidiano, con una velocità massima di 190 km/h e un consumo combinato di 8,5 l/100 km. La trasmissione automatica Aisin a 6 rapporti offre una guida fluida e reattiva, mentre la trazione integrale garantisce stabilità anche su terreni difficili. Inoltre, l’insonorizzazione interna è stata curata nei minimi dettagli, per un comfort acustico di alto livello.

Un’offerta competitiva sul mercato

Il KGM Actyon è disponibile in Italia a partire da maggio 2025, con un prezzo di partenza di 41.750 euro. Tuttavia, fino a fine giugno 2025, è possibile approfittare di uno sconto promozionale che porta il prezzo a 37.500 euro. Questo posizionamento competitivo, unito a una garanzia di 5 anni o 100.000 km, rende il KGM Actyon un’opzione interessante per chi cerca un SUV di qualità senza compromettere il budget.

Conclusioni: un SUV da tenere d’occhio

Il KGM Actyon si presenta come un SUV ben progettato, con un mix di design accattivante, comfort e prestazioni adeguate. La sua introduzione nel mercato italiano segna un passo importante per il marchio KGM, che punta a conquistare una fetta di mercato sempre più ampia. Con un’offerta competitiva e una dotazione di serie di alto livello, il KGM Actyon è sicuramente un veicolo da considerare per chi è in cerca di un SUV versatile e moderno.