Design e caratteristiche esterne della KGM Torres EVX

La KGM Torres EVX si presenta come un SUV di medie dimensioni, con misure che la rendono imponente e allo stesso tempo agile. Con una lunghezza di 4,72 metri, una larghezza di 1,89 metri e un’altezza di 1,73 metri, il suo passo di 2,68 metri offre stabilità e comfort durante la guida. Il design esterno è caratterizzato da un frontale affilato, dotato di fari anteriori full LED e fendinebbia LED, che non solo migliorano l’estetica ma anche la visibilità. La scelta di un design “bi-color” per l’allestimento K-Line, con diverse opzioni di colore, rende la Torres EVX un veicolo distintivo e accattivante.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la KGM Torres EVX combina eleganza e funzionalità. I sedili in pelle nera con cuciture a contrasto offrono un tocco di lusso, mentre i sedili anteriori, regolabili elettricamente e ventilati, garantiscono il massimo comfort. La plancia è dominata da due display da 12,3 pollici, uno per la strumentazione digitale e l’altro per il sistema di infotainment, che include navigatore, Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, l’abitacolo è arricchito da luci ambientali e un impianto audio di alta qualità, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole.

Prestazioni e autonomia della KGM Torres EVX

La KGM Torres EVX è equipaggiata con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 152 kW (207 CV) e 339 Nm di coppia massima, che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 8,1 secondi. La batteria LiFePO4 da 73,4 kWh offre un’autonomia fino a 443 km nel ciclo WLTP, con la possibilità di raggiungere 582 km in contesto urbano. La ricarica è rapida e versatile, con opzioni che vanno da 11 kW in corrente alternata a 145 kW in corrente continua. Inoltre, la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) consente di utilizzare la batteria come fonte di energia esterna, un’innovazione utile per il campeggio o in situazioni di emergenza.

Prezzo e garanzia della KGM Torres EVX

La KGM Torres EVX è proposta in un unico allestimento al prezzo chiavi in mano di 42.600 euro, che include la vernice Grand White senza costi aggiuntivi. Le altre colorazioni metallizzate richiedono un sovrapprezzo di 750 euro. La garanzia offerta è di 7 anni o 150.000 km sul veicolo e 10 anni o 1 milione di km sulla batteria, insieme a 7 anni di assistenza stradale, rendendo questo SUV elettrico un’opzione interessante per chi cerca un veicolo affidabile e innovativo.