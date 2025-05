Kimi Antonelli: un talento emergente

Kimi Antonelli, giovane pilota italiano della Mercedes, ha stupito tutti conquistando la pole position nella Sprint Qualifying del GP di Miami 2025. Con un tempo di .345, ha preceduto di soli 45 millesimi Oscar Piastri della McLaren, dimostrando un feeling immediato con il tracciato cittadino del Miami International Autodrome, nonostante non avesse mai guidato su questa pista prima d’ora. Questo risultato segna un’importante tappa nella carriera di Antonelli, che si sta affermando come uno dei giovani talenti più promettenti della Formula 1.

Le prestazioni dei rivali

La sessione di qualifica ha visto anche ottime performance da parte di Lando Norris, compagno di squadra di Piastri, che ha chiuso in terza posizione. Max Verstappen, attuale campione del mondo, ha ottenuto il quarto tempo, mentre George Russell, l’altro pilota della Mercedes, ha faticato a trovare il giusto ritmo, chiudendo in quinta posizione. La lotta per la pole position è stata intensa, con i piloti che hanno dato il massimo per ottenere un buon piazzamento in griglia per la gara di domenica.

Le delusioni della Ferrari

Nonostante il trionfo di Antonelli, il weekend di gara ha portato anche delusioni per la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc ha chiuso in sesta posizione, mentre Lewis Hamilton ha ottenuto il settimo tempo, entrambi distaccati dal tempo di Antonelli. La Ferrari, scesa in pista con una livrea speciale rossa e blu in onore dello sponsor HP, non è riuscita a brillare come sperato. Le prestazioni sottotono della Scuderia continuano a preoccupare i tifosi, che sperano in un miglioramento nelle prossime gare.

Il futuro della Formula 1 con Antonelli

Con Kimi Antonelli in pole position, la Sprint Race del GP di Miami 2025 si preannuncia emozionante. Il giovane pilota italiano ha dimostrato di avere le capacità per competere ai massimi livelli, e i tifosi italiani sono in trepidante attesa di vedere come si comporterà in gara. Le McLaren di Piastri e Norris, insieme alla Red Bull di Verstappen, rappresentano avversari temibili, e la gara potrebbe riservare colpi di scena. Il weekend di gara prosegue con la Sprint Race in programma per sabato 3 maggio e le qualifiche per la gara principale che inizieranno alle 22.00 (ora italiana) di sabato.