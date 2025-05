Un’auto da record

La Koenigsegg Jesko Absolut si è affermata come una delle auto di produzione più potenti e veloci al mondo. Con il suo motore V8 biturbo da 1.600 CV, questa vettura ha già conquistato numerosi riconoscimenti nel settore automobilistico. Recentemente, ha aggiunto un altro traguardo alla sua lista di successi, dimostrando ancora una volta la sua superiorità in pista.

Prestazioni straordinarie

Martedì scorso, Koenigsegg ha condiviso un video su Instagram che mostra la Jesko Absolut mentre percorre un mezzo miglio da fermo sulla pista di prova in Svezia. Durante questo tentativo, l’auto ha raggiunto una velocità massima di 359,83 km/h, stabilendo un nuovo record per le auto di produzione nel mezzo miglio, che corrisponde a circa 804 metri. Questo risultato la posiziona a pochi decimi di secondo dal record attuale detenuto dalla Rimac Nevera.

Accelerazione e velocità

Oltre al record nel mezzo miglio, la Jesko Absolut ha anche impressionato con un tempo di 8,88 secondi sul quarto di miglio (circa 402 metri), rendendola l’auto a benzina più veloce in questa categoria, superando la Dodge Challenger SRT Demon 170. Anche se la Jesko non ha infranto il record di accelerazione da 0 a 100 km/h, con un tempo di 2,79 secondi, la sua velocità è comunque straordinaria, considerando che è un’auto a trazione posteriore senza ausili ibridi.

Futuri tentativi di record

Christian von Koenigsegg, l’amministratore delegato dell’azienda, ha dichiarato che la Jesko Absolut potrebbe essere in grado di raggiungere una velocità massima di 531 km/h. Tuttavia, l’azienda sta ancora cercando un luogo adatto per tentare questo ambizioso record. Il circuito di Ehra-Lessien, famoso per aver ospitato il record della Bugatti Chiron, non è facilmente accessibile e la Volkswagen, proprietaria del circuito, potrebbe non essere incline a permettere a un concorrente di battere il proprio record.