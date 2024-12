Design rinnovato, motore potente e tecnologia all'avanguardia per la nuova maxi enduro austriaca.

Un design moderno e accattivante

La nuova KTM 1390 Super Adventure R 2025 si presenta con un design rinnovato che mantiene la sua identità, ma con un tocco di modernità. Il faro anteriore è stato aggiornato e il parabrezza è più corto, rivelando un display verticale touch da 8 pollici che offre una migliore interazione per il pilota. Le nuove barre paratelaio non solo migliorano l’estetica, ma aumentano anche la funzionalità della moto, rendendola più adatta per le avventure off-road.

Motore potente e tecnologia innovativa

Il cuore pulsante della KTM 1390 Super Adventure R è un motore che cresce da 1.301 a 1.350 cc, capace di erogare 173 CV a 9.500 giri/min e 145 Nm a 8.000 giri/min. Questa potenza è accompagnata da una nuova tecnologia di fasatura variabile chiamata Camshift, che migliora la guidabilità ai bassi regimi e aumenta la potenza massima. Inoltre, questa innovazione contribuisce a ridurre consumi ed emissioni, grazie ai profili delle camme ottimizzati sul lato aspirazione.

Ciclistica e sospensioni di alta qualità

La ciclistica della nuova maxi enduro è stata completamente rivista. Il telaio è stato progettato per offrire maggiore rigidità, mentre le sospensioni meccaniche garantiscono un’ottima performance in fuoristrada. La forcella WP Xplor da 48 mm, dotata di tecnologia “split cartridge”, e il monoammortizzatore WP Xplor PDS (Progressive Damping System) offrono un’escursione di 220 mm su entrambe le ruote, assicurando comfort e stabilità anche nei terreni più impegnativi.

Dimensioni e pesi per un’avventura senza limiti

La KTM 1390 Super Adventure R è equipaggiata con cerchi a raggi da 21” davanti e 18” dietro, con pneumatici 90/90 e 150/70. I freni Brembo, con dischi da 320 mm e pinze monoblocco Stylema, garantiscono una potenza di arresto eccezionale. Con un’altezza della sella di 880 mm e un peso di 231 kg senza benzina, la moto è progettata per affrontare ogni sfida. Con un serbatoio da 23 litri, il peso totale col pieno si attesta intorno ai 247 kg.

Disponibilità e prezzo della nuova KTM

Attualmente, KTM non ha ancora comunicato la data di arrivo ufficiale né il prezzo della 1390 Super Adventure R 2025. Tuttavia, considerando il prezzo della precedente 1290 Super Adventure R 2024, fissato a 22.480 euro, ci si aspetta un aumento per il nuovo modello. Gli appassionati di moto possono rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo entusiasmante lancio.