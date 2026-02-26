KTM 990 RC R Track 2026: dettagli, prestazioni e prezzo della versione ready to race

KTM presenta la 990 RC R Track: una versione pensata e costruita esclusivamente per la pista. Niente compromessi per la circolazione stradale: via i dispositivi richiesti per l’omologazione e dentro soluzioni derivate dall’esperienza MotoGP, ottimizzate per prestazioni, leggerezza e facilità d’intervento in garage e sui box.

Design e filosofia

La 990 RC R Track nasce come evoluzione racing della 990 RC R stradale. Il progetto elimina tutto ciò che non serve in circuito — dai dispositivi di illuminazione e connettività agli elementi pensati per la guida su strada — concentrando gli interventi su motore, telaio, ciclistica ed elettronica. L’obiettivo dichiarato è chiaro: massimizzare il rendimento sul giro secco e semplificare operazioni e manutenzione tra una qualifica e l’altra.

Motore e scarico: spinta agli alti regimi

Al centro c’è il bicilindrico parallelo LC8c DOHC da 947 cc, ripreso dalla versione stradale ma rimappato per lavorare meglio in pista. KTM dichiara 135 CV a 10.000 giri/min e una coppia massima di 105 Nm a 7.000 giri/min, con rapportature e gestione dell’erogazione studiate per favorire riprese e cambi marcia nelle fasi di accelerazione tipiche del circuito.

Lo scarico è l’Akrapovič Evolution Line in acciaio inox: massa ridotta a 3 kg e rumorosità misurata intorno a 98,2 dB. Il pacchetto non solo alleggerisce la moto, ma migliora il rendimento termico e la gestione del freno motore, ora regolabile su più livelli. Il cambio a sei rapporti adotta rapportature orientate alla pista — prima più lunga per uscire meglio dalle curve, sesta più corta per ottimizzare le riprese verso i rettilinei.

Ciclistica e sospensioni: precisione in curva

Il telaio resta in acciaio al cromo-molibdeno con il motore usato come elemento stressato. Le sospensioni WP Apex sono ricalibrate sulla base di test su circuiti europei: la corsa è ridotta a 130 mm per migliorare stabilità e risposta in curva. L’impianto frenante monta dischi da 320 mm abbinati a pinze HyPure Brembo; l’ABS è stato rimosso per adeguare la moto all’uso esclusivamente track.

Ruote, pneumatici e massa complessiva

Cerchi da 17″ in alluminio pressofuso calzano pneumatici Michelin Power Slick nelle misure 120/70 e 190/55, pensati per massimizzare l’aderenza in circuito. Grazie a carene in plastica iniettata, scarico alleggerito e cablaggio semplificato, il peso scende a 181 kg con serbatoio da 15,7 litri: circa 14 kg in meno rispetto alla versione stradale.

Ergonomia e posizionamento dei comandi

L’assetto è finalizzato alla guida in carena. Semimanubri in alluminio neri riprogettati sono posizionati 10 mm più in basso e inclinati di 3°. La sella è stata rimodellata e alzata di 12 mm, arrivando a 857 mm d’altezza. Le leve hanno maggiore escursione (+6°), le pedane sono rialzate di 25 mm e offrono sei posizioni per adattare assetto e inclinazione alle esigenze del pilota.

Elettronica di bordo: essenziale e focalizzata sulla pista

Il cockpit integra un display TFT da 4,2″ in formato landscape che mostra tre mappe Track programmabili. Le risposte dell’acceleratore si possono impostare su tre profili (Smooth, Linear, Aggressive). Il pacchetto elettronico include Motorcycle Traction Control regolabile da 0 a 9, sei livelli di anti-wheeling, launch control e Quickshifter+. Per contenere peso e semplificare l’impianto elettrico, la Connectivity Unit è stata rimossa; a compensazione, la piattaforma inerziale 6D gestisce tutte le funzioni critiche anche in guida inclinata. Presente anche un limitatore pit lane impostato a 60 km/h.

Dettagli pratici e dotazioni racing

La 990 RC R Track viene fornita con protezione leva freno, corona in alluminio, tappo serbatoio a sgancio rapido, fanale posteriore per la guida sul bagnato, nottolini per forcellone e cavalletto posteriore. Le sovrastrutture in plastica iniettata facilitano la sostituzione dopo una scivolata e consentono di applicare grafiche personalizzate tipiche dei team racing. Tutto è pensato per ridurre i tempi di manutenzione e semplificare il setup in pista.

Disponibilità e prezzo

La KTM 990 RC R Track sarà disponibile nelle concessionarie a partire da aprile 2026, con un prezzo di listino di 18.490 euro. Ribadito dalla casa madre: la moto è progettata esclusivamente per l’uso in circuito e non è omologata per la circolazione su strada.

