KTM presenta la rivoluzionaria 1390 Super Adventure: prestazioni eccezionali e tecnologia all’avanguardia

KTM ha comunicato il lancio della nuova gamma di 1390 Super Adventure, caratterizzata da elevate prestazioni e un’esperienza di guida ottimale. I modelli, che saranno disponibili presso i concessionari a partire da novembre, comprendono la Super Adventure S, la Super Adventure S Evo e la Super Adventure R. Questi motocicli sono stati progettati per soddisfare le esigenze dei motociclisti più esigenti.

Innovazioni nel motore e nella ciclistica

Al centro delle nuove versioni si trova un potente motore bicilindrico LC8, la cui cilindrata è stata incrementata da 1.301 cc a 1.350 cc. Questa modifica ha portato a una notevole crescita della potenza, ora fissata a 173 CV a 9.500 giri/min, e a una coppia di 145 Nm a 8.000 giri/min. Grazie all’uso della tecnologia di fasatura variabile Camshift, KTM ha migliorato l’erogazione della potenza, mantenendo un’ottima trattabilità anche ai bassi regimi.

Affidabilità e manutenzione

Un aspetto rilevante è la maggiore affidabilità del motore, che prevede il controllo del gioco delle valvole ogni 60.000 km, raddoppiando così l’intervallo rispetto al modello precedente. Questa innovazione riduce i costi di manutenzione e ottimizza l’affidabilità, rendendo la moto più duratura nel tempo.

Design e tecnologia all’avanguardia

Le nuove KTM 1390 si caratterizzano per un design moderno e accattivante. Le sovrastrutture sono state aggiornate, introducendo un nuovo faro a LED e un parabrezza rinnovato, insieme a un scomparto portaoggetti più ampio. Il pacchetto elettronico è gestito tramite un innovativo display TFT touch da 8 pollici, che offre una risoluzione di 256.000 colori e un trattamento anti-riflesso per garantire una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.

Funzionalità avanzate di guida

Il nuovo sistema di gestione permette ai motociclisti di controllare diversi riding mode e funzioni di connettività. Le versioni S e S Evo sono dotate di serie della trasmissione automatica AMT (Automated Manual Transmission), che consente cambi di marcia sia manuali che automatici. La versione Evo, inoltre, include sospensioni semi-attive WP e un radar frontale Bosch di quinta generazione, abilitando funzioni avanzate di cruise control.

La KTM 1390 Super Adventure R: la scelta per l’off-road

Se la Super Adventure S e la Super Adventure S Evo si concentrano maggiormente su prestazioni stradali, la Super Adventure R è progettata per affrontare terreni più impegnativi. Questa versione si distingue per i cerchi specifici e un parabrezza più corto, oltre a sospensioni tradizionali WP XPLOR, ottimizzate per l’uso off-road.

Caratteristiche off-road

La Super Adventure R monta una forcella WP XPLOR con steli da 48 mm e un monoammortizzatore WP XPLOR PDS, che garantiscono un comportamento ottimale anche nei percorsi più difficili. Grazie a queste specifiche, la moto è in grado di affrontare sfide off-road, mantenendo un alto livello di comfort e controllo.

Le nuove KTM 1390 Super Adventure rappresentano un passo avanti significativo nel settore delle moto. Questi modelli combinano tecnologia avanzata, design innovativo e prestazioni elevate, pronti a conquistare il mercato e a soddisfare le aspettative dei motociclisti più appassionati.