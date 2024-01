Il nuovo Agility 300 offre la potenza necessaria sia per essere guidato in città che per le gite fuori porta. Notevole la dotazione offerta da Kymco. Scopri prezzo e velocità massima

Tra gli scooter a ruota alta il nuovo Kymco Agility 300 si pone tra i top della categoria grazie alle sue straordinarie caratteristiche, che lo rendono super maneggevole e adatto in ogni situazione cittadina, anche nelle strade dissestate. Particolarmente efficace il motore che, con consumi ridotti, permette di manovrarlo in città in qualsiasi situazione di traffico. Vediamo ora prezzo e velocità massima del Kymco Agility 300.

Kymco Agility 300: scheda tecnica

Il nuovo Kymco Agility 300 monta un motore quattro tempi da 276 cc di cilindrata con raffreddamento a liquido, con una potenza massima di 23 CV disponibili a 8.000 rpm. La potenza è disponibile da subito grazie alla coppia massima di 22,5 Nm.

Davvero ridotti i consumi: la capienza del serbatoio è di 13 litri ed è possibile arrivare a percorre fino a 29 Km/l.

I cerchi delle due ruote sono di dimensioni differenti: 16” all’anteriore e 14” al posteriore. Per quanto riguarda l’impianto frenante entrambe le ruote montano un freno a disco delle dimensioni di 300 mm all’anteriore e di 240 mm al posteriore, il sistema è anche dotato di doppio ABS.

È la dotazione a stupire davvero considerando la categoria del mezzo. Partiamo dal vano sottosella, capace di ospitare ben due caschi integrali. La sella in posizione rialzata permette un comfort di guida e di visuale utili a districarsi nelle situazioni più complicate, il tunnel centrale della pedana offre inoltre una posizione di guida comoda e dinamica allo stesso tempo. I fari full LED permettono una grande illuminazione anche di giorno. Presente anche una presa USB per ricaricare i propri dispositivi e una connessione per il proprio smartphone grazie all’assistente personale Kymco Noodoe.

Velocità massima e prezzo Kymco Agility 300

Il Kymco Agility 300 è capace di raggiungere una velocità massima di 125 Km/h.

Lo scooter parte da un prezzo base di 4.650 euro. È possibile usufruire del contributo Kymco per la rottamazione e portare così il prezzo finale a 4.250 euro.