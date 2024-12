Kymco ha all'interno della gamma il 125 ideale per chi guida in città, Skytown 125 è facile, agile, tech e molto economico.

Kymco ha presentato un nuovo prodotto nella gamma 125 questo è Skytown che già dal nome fa intendere come il suo habitat perfetto sia la città. La cilindrata propende a suo favore garantendo consumi molto al di sotto di altri competitor. In questo articolo vediamo quali altre chicche ha in serbo per gli acquirenti.

Kymco Skytown 125: le sue caratteristiche principali

Iniziamo a parlare di Skytown 125 dal suo motore che ora adotta l’omologazione Euro 5+ che lo posiziona su molti mercati rispettando le caratteristiche perfette per un mezzo ecologico a motore nel 2024.

La potenza massima è di 11,2 cavalli a 8.500 giri/minuto ed una coppia massima di 10,6 Nm a 6.500 giri/minuto, dati che lo rendono davvero fruibile nella guida cittadina e complice la sua notevole agilità sgusciare nel traffico non sarà certo un problema.

A livello sospensivo vi è una forcella telescopica all’anteriore e una coppia di ammortizzatori al posteriore che garantiscono ottimo comfort sulle asperità cittadine, scelta tecnica già collaudata e molto gradita sui prodotti di questo brand.

Per riporre gli oggetti vi è un doppio vano anteriore che garantisce abbastanza spazio per guidare senza particolari impedimenti. Il bauletto posteriore è anche lui capiente, con una capacità di 33 litri tanti ne bastano per un casco jet ed ha anche la chiusura a chiave.

Infotainment LCD e prezzo super accessibile

A livello di infotainment Skytown 125 presenta uno schermo LCD digitale sul cruscotto che è stato realizzato con l’obiettivo della massima capacità di lettura in ogni condizone di luce, nessun problema quindi quando si guida sotto il sole estivo.

Infine i prezzi di questo scooter sono alla portata, infatti è già disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 2.990 euro f.c.

Il portfolio cromatico purtroppo è assente, si può acquistare nella sola tinta Nero Allione.