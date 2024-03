Kymco Agility 150: prezzo, velocità massima e scheda tecnica

Nel panorama degli scooter a ruota alta, Kymco Agility 150 si appresta a diventare un best buy; è infatti perfetto per l'ambito cittadino, dove trova il suo naturale habitat. Analizziamone prezzo, velocità massima e scheda tecnica.

Kymco prosegue la sua linea di scooter a ruota alta. Dopo aver presentato i nuovi modelli con cilindrate 125 e 300, ecco comparire quello che, a livello di motorizzazione, sembra essere lo scooter più utilizzato in ambito cittadino. Il Kymco Agility 150, con le sue finiture migliorate e l’ottimo rapporto qualità prezzo si appresta a diventare sicuramente un best buy in questa categoria.

Kymco Agility 150: velocità massima e scheda tecnica

Kymco Agility 150 monta un motore monocilindrico 4 tempi da 150 cc di cilindrata. Questa potenza risulta più che sufficiente per avere la giusta velocità nel traffico cittadino e la potenza adatta per scattare ai semafori. La coppia massima, disponibile a 5.500 giri, è di 11 Nm. Interessanti i consumi; Kymco dichiara che con un litro di carburante si potranno percorrere fino a 36 Km.

La velocità massima raggiunta dal Kymco Agility 150 è di 95 Km/h, più che sufficienti in città.

La ciclistica

Entrambi i freni, sia quello anteriore che posteriore, hanno dischi rispettivamente da 260 mm di diametro e 240 mm, con un sistema ABS a doppio canale. Visto l’utilizzo cittadino, infatti, Kymco ha voluto puntare sul comparto frenante, offrendo notevoli performance in fase di arresto dello scooter.

La dotazione

La sella ergonomica può trasportare due passeggeri ed ha un’altezza da terra di 780 mm. Il vano sotto di esso è molto ampio e permette di caricare un casco integrale. Kymco, però mette a disposizione, anche nella versione base, un bauletto da 33 litri di capacità. Di serie anche le luci LED di posizione e il doppio cavalletto, così come la possibilità di caricare i propri device elettronici grazie alla presa da 12 V integrata.

Kymco Agility 150: il prezzo

Kymco Agility 150 viene venduto al prezzo base di 2.490 euro. Grazie al contributo Kymco “rottama risparmiando” il prezzo finale può scendere fino a 2.290 euro.