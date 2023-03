Con il suo AK550, un serio rappresentante del mercato dei maxi-scooter, il produttore aveva una buona base, ma ora possiamo godere della Kymco CV3.

Gli ingegneri hanno preferito sviluppare il loro tre ruote in modo indipendente, mantenendo solo il motore e parte della trasmissione, per ottenere un veicolo più coerente.

Kymco CV3: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Non si crea una macchina a tre ruote come si farebbe con una a due. Ci sono molti vincoli, in particolare per quanto riguarda la parte anteriore, la distribuzione del peso e l’ergonomia.

La CV3, per Concept Vehicle, è il risultato di molti anni di sviluppo, che hanno portato a una nuova architettura, costituita da un asse anteriore inclinabile con due tubi per ruota.

Questo presenta diversi vantaggi: nessuna pesantezza percepita, comfort nonostante le ruote da 13 pollici, elevata stabilità in curva e in frenata, agilità alle basse velocità e un manubrio montato su Silentblocs.

Lo svantaggio di questo approccio è che la sospensione non può essere bloccata né in compressione né in estensione. Per integrare al meglio l’avantreno, Kymco ha scelto un telaio tubolare a traliccio realizzato su misura, che ospita il motore bicilindrico dell’AK550 in posizione centrale. Il risultato è una distribuzione dei pesi ideale, con il peso concentrato sotto la sella del pilota.

La sensazione di pesantezza dello sterzo della concorrenza è scomparsa. Non è la stessa cosa di una forcella, ma si ha meno la sensazione di essere trascinati dal peso in curva e quando si guida al minimo.

Il bloccasterzo elettronico si scollega quando si accelera. Questo è abbastanza naturale, anche se non si dovrebbe farlo sporgendosi o ruotando il manubrio, perché ciò potrebbe portare a una sorpresa. Non dimentichiamo che la bestia pesa oltre 280 kg!

Design e tecnologia

Kymco ha curato molto la CV3: le finiture sono esemplari, la scelta dei materiali è oculata con luci a LED, la linea è sportiva e originale.

Inoltre, lo scooter è dotato di caratteristiche di comfort standard come le manopole riscaldate e il cruise control, oltre al parabrezza regolabile (solo con gli attrezzi).

Il tre ruote può essere acceso con un semplice pulsante e una smartkey in tasca. Si accende quindi un bellissimo display TFT da 6 pollici che visualizza informazioni come il tachimetro, il sistema di navigazione tramite Noodoe e la modalità di guida.

La CV3 dispone di due modalità di guida (rain e normale) per facilitare la maneggevolezza e gestire i 50 cavalli del blocco da 550 cc. La scelta si effettua tramite il commodos, in modo molto semplice, o tramite i pulsanti di accesso rapido disposti come una tastiera sotto il manubrio.

L’unico inconveniente è che alcuni pulsanti sono ancora un po’ antiquati e colorati. Sia i motociclisti più piccoli che quelli più grandi troveranno rapidamente il loro posto, poiché la sella è dotata di uno schienale regolabile in tre diverse posizioni. La comoda sella del passeggero ha uno schienale fisso.

LEGGI ANCHE: