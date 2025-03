Morbidelli è un marchio di origine italiana che si è fatto conoscere ed apprezzare in questi ultimi anni con modelli che colpiscono per il loro essere poliedrici e per la capacità di essere tecnologici come mezzi top di gamma che hanno costi d’acquisto ben superiori. L’ultimo arrivato è l’SC125 LX di cui parla questo articolo.

LEGGI ANCHE: Maltempo in Spagna, Jerez de La Frontera inondato e gare a rischio

Morbidelli SC125 LX: estetica davvero moderna

Il nuovo Morbidelli SC125 LX è uno scooter che non si era mai visto nella categoria dei 125 cc, le ruote hanno dimensioni da 14 pollici per l’anteriore e 16 per il posteriore e a livello di design la doppia firma a LED lo contraddistingue dalla massa.

La vista laterale con carene sagomate e ben riprofilate forniscono un look sportivo ed allo stesso tempo elegante che dimostra come dietro al mezzo vi sia uno studio serio e ragionato.

Nel complesso è un mezzo che fa del design di livello la sua caratteristica principale e sulle nostre strade tutto questo saprà certamente farsi notare.

LEGGI ANCHE: Ducati Multistrada V2, arriva il model-year 2025

Motore, ciclistica e prezzo: tutti e tre ben ponderati

La ciclistica di Morbidelli SC125 LX è stata valutata con attenzione, basandosi sul terreno d’utilizzo che questo mezzo si prepara ad affrontare, ovvero la città. La diversa dimensione dei cerchi ne è la perfetta rappresentazione. In questo modo si è voluto prediligere l’agilità, non a caso lo si può portare in piega con grandissima facilità.

Il motore da 125 cc eroga una potenza di 11,3 cv ad 8.500 giri/minuto ed una coppia di 11,2 Nm, dati non fantastici ma che lo posizionano assieme ad altri concorrenti e ben al di sotto del limite imposto dalla legge.

Ultimo aspetto ma anch’esso molto importante il prezzo d’acquisto: Morbidelli SC125 LX costa 2.690 euro f.c un prezzo ridicolo per un veicolo unico. La concorrenza non esiste al momento e quindi potrebbe essere la scelta perfetta, il basso costo non preclude la qualità che al contrario è davvero elevata.

Può sembrare forzato ma per noi è il best-buy 2025 in questa categoria di veicoli.