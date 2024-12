SYM ha festeggiato nella cornice di Eicma i 70 anni di attività a dimostrazione che quanto seminato dall’azienda taiwanese nel corso dei decenni è stato recepito sia dagli addetti ai lavori quanto soprattutto da chi le moto le acquista e le utilizza come principale mezzo di locomozione. In questo articolo parleremo più di uno scooter che di una moto, il nuovo ADX300.

LEGGI ANCHE: La casa italiana Velocifero entra nel segmento dei “suv” con City X

SYM ADX 300: lo scooter “GT” perfetto per le nostre strade

ADX 300 è arrivato sul mercato da poco in questa veste rinnovata, con un motore monocilindrico da 28,5 cavalli e 278 cc di cilindrata che offre davvero molto non tanto in termini di prestazioni quanto più di comfort.

Infatti per vedere se uno scooter è stato costruito bene bisogna metterlo nelle mani di chi in primis lo usa per spostarsi ed utilizzare come campo di battaglia le strade italiane, che si sa purtroppo non brillano per qualità costruttiva.

Il motociclo si comporta egregiamente sulle buche, restituendo una comodità di guida esemplare che lo rende ideale per chi è alla ricerca di un mezzo tuttofare, efficiente in città ma che non fa sfigurare nei tragitti autostradali.

La sella è alta 790 mm quindi è facile toccare per terra e le partenze dai semafori non sono un problema, il serbatoio ha una capienza di 16 litri che consente di percorrere 330-340 km a seconda della confidenza sulla manopola del gas e lo spazio del sottosella, nota importante sugli scooter, offre una capacità di carico di 35 litri ideali per farci stare dentro tantissima roba.

Su strada si ha a che fare con un mezzo facile, che si destreggia ottimamente nel traffico cittadino, nonstante il peso di 200 kg e che è dotato di un discreto impianto frenante che non tradisce quando si richiede il suo intervento. Non mancano ABS e Controllo di trazione per offrire il massimo della sicurezza.

LEGGI ANCHE: Triumph 660, la naked britannica muta la propria veste per il 2025

Prezzo quasi da best buy

Il prezzo del Sym ADX 300 è di 4.699 euro, davvero basso per quello che è in grado di offrire ed è decisamente inferiore rispetto alla concorrenza più famosa, basti pensare che HONDA ADV 350 – il punto di riferimento – costa oltre 7 mila euro.

Per le colorazioni ve ne sono 5 – bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero e blu – con cui è possibile configurarlo e immetterlo su strada.