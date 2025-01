Un’auto fuori dal comune

La BMW Isetta è senza dubbio una delle automobili più eccentriche mai prodotte. Con il suo design innovativo, che include un portellone anteriore che si apre come un frigorifero, questa microcar ha catturato l’immaginazione di molti. Prodotta negli anni ’50, la Isetta rappresentava una risposta creativa alle sfide economiche del tempo, offrendo un’alternativa accessibile e pratica per la mobilità urbana.

Le origini della BMW Isetta

La storia della BMW Isetta inizia in un periodo di crisi per l’azienda bavarese. Negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, BMW si trovava in difficoltà, con le vendite delle sue moto in calo e le berline di lusso che non riuscivano a trovare un mercato. La svolta arrivò nel 1954, quando i dirigenti dell’azienda notarono una microcar italiana al Salone di Torino. Questa piccola auto, prodotta da Iso Rivolta, ispirò i tecnici tedeschi a sviluppare un veicolo simile, ma con il tocco distintivo di BMW.

Design e caratteristiche innovative

Il design della BMW Isetta era rivoluzionario per l’epoca. Con un motore da 250cc, successivamente aumentato a 300cc, la microcar poteva raggiungere una velocità massima di 85 km/h. La caratteristica più sorprendente era il portellone anteriore che si apriva completamente, permettendo ai passeggeri di entrare e uscire con facilità. Questo design non solo era pratico, ma anche affascinante, rendendo la Isetta un’auto che sembrava uscita da un fumetto di fantascienza.

Il successo commerciale della Isetta

La BMW Isetta divenne rapidamente un successo commerciale, vendendo oltre 160.000 unità in otto anni. La sua accessibilità, unita a un consumo di carburante ridotto, la rese particolarmente popolare tra gli automobilisti urbani. La possibilità di parcheggiare in spazi ristretti e di muoversi agilmente nel traffico affollato delle città europee contribuì a consolidare la sua reputazione. Inoltre, la Isetta era così leggera e maneggevole che molti la utilizzavano anche per viaggi in vacanza, affrontando le strade alpine con la stessa facilità di una bicicletta.

Un’eredità duratura

Oggi, la BMW Isetta è un oggetto di culto tra i collezionisti e gli appassionati di automobili. La sua unicità e il suo design innovativo rappresentano un momento irripetibile nella storia dell’industria automobilistica. La Isetta non è solo un’auto, ma un simbolo di un’epoca in cui il coraggio di osare ha portato alla creazione di qualcosa di veramente speciale. Fortunatamente, la sua eredità continua a vivere, ispirando nuove generazioni di designer e ingegneri.