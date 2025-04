Un’innovazione nel mondo delle supercar

La Chevrolet Corvette E-Ray rappresenta un passo avanti significativo nel panorama delle auto sportive, combinando la tradizionale potenza del motore V8 con l’innovazione della tecnologia ibrida. Con un motore V8 aspirato da 6,2 litri che eroga 482 CV e un motore elettrico da 161 CV, la Corvette E-Ray offre una potenza combinata di 643 CV. Questa sinergia non solo migliora l’accelerazione, ma garantisce anche una trazione ottimale in ogni condizione stradale. La capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi è un dato che la colloca tra le auto più veloci del mercato.

Design e caratteristiche distintive

Esteticamente, la Corvette E-Ray si distingue per una carrozzeria più larga e un design aggressivo che richiama la versione Z06. Lo splitter anteriore e l’ala posteriore non solo migliorano l’aerodinamica, ma conferiscono anche un aspetto sportivo e audace. Gli interni sono altrettanto impressionanti, con materiali di alta qualità come fibra di carbonio e Alcantara, e un sistema infotainment all’avanguardia che include uno schermo digitale da 12 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. La presenza di un Head-Up Display a colori arricchisce ulteriormente l’esperienza di guida, proiettando informazioni essenziali direttamente nel campo visivo del conducente.

Prestazioni e sostenibilità

Una delle caratteristiche più innovative della Corvette E-Ray è la sua capacità di funzionare in modalità completamente elettrica per brevi tragitti, grazie a un accumulatore da 1,9 kWh. Questa modalità Stealth consente di percorrere alcuni chilometri a una velocità massima di 71 km/h, rendendo l’auto ideale per muoversi in aree urbane senza rumore. Inoltre, la batteria si ricarica autonomamente durante la marcia, eliminando la necessità di ricariche esterne. Con un peso di 1.712 kg, la Corvette E-Ray mantiene un eccellente rapporto peso-potenza, garantendo prestazioni elevate senza compromettere l’efficienza.