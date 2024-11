Un’icona del passato che rinasce

La DS SM Tribute rappresenta un affascinante ritorno al passato, evocando la storica Citroën SM degli anni ’70. Questa concept car, inizialmente destinata a rimanere un prototipo, potrebbe invece vedere la luce come un modello di produzione limitata. La DS, marchio nato dalla costola di Citroën, ha sempre avuto un legame speciale con Maserati, e ora, grazie alla fusione sotto il gruppo Stellantis, le due case automobilistiche potrebbero collaborare per dare vita a questa vettura esclusiva.

Motore Maserati: potenza e prestazioni

Uno degli aspetti più intriganti della DS SM Tribute è la possibilità di equipaggiarla con il motore V6 Nettuno di Maserati. Questo propulsore, già utilizzato nella GranTurismo, offre prestazioni straordinarie, con potenze che variano da 490 a 550 CV. Thierry Metroz, capo del design del marchio, ha confermato che l’auto non sarà elettrica, sottolineando l’importanza di mantenere viva l’essenza delle auto sportive di lusso. La scelta di un motore a combustione interna rispecchia la volontà di offrire un’esperienza di guida autentica e coinvolgente.

Produzione limitata e design esclusivo

La DS SM Tribute potrebbe essere prodotta in un numero limitato di esemplari, compreso tra 50 e 200 unità. Questa strategia di produzione esclusiva non solo aumenta il fascino del modello, ma ne giustifica anche il prezzo elevato. La DS sta considerando di affidare la produzione a un carrozziere esterno, per garantire un livello di qualità e attenzione ai dettagli che si addice a un’auto di questo calibro. Il design della Tribute, con il suo lungo cofano e le linee eleganti, ricorda fortemente la Maserati GranTurismo, ma con un tocco distintivo che la rende unica.

Innovazioni tecnologiche e comfort

Oltre alle prestazioni, la DS SM Tribute punta a stupire anche con le sue innovazioni tecnologiche. Tra le caratteristiche più interessanti c’è un sistema di infotainment avanzato, che include uno schermo 3D al centro del frontale. Questa tecnologia, sebbene futuristica, dovrà essere tradotta in modo pratico per la produzione di serie. La DS ha sempre puntato su un mix di lusso e innovazione, e la SM Tribute non fa eccezione, promettendo un’esperienza di guida all’avanguardia.

Conclusioni sul futuro della DS SM Tribute

La DS SM Tribute rappresenta un ambizioso progetto che unisce il fascino del passato con le tecnologie del futuro. Con il supporto di Maserati e la visione di Stellantis, questa vettura potrebbe diventare un simbolo di lusso e prestazioni nel panorama automobilistico contemporaneo. Gli appassionati di auto di lusso attendono con trepidazione ulteriori sviluppi su questo progetto, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del marchio DS.