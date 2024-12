Un’annata memorabile per la Ducati

La stagione MotoGP 2024 ha rappresentato un capitolo straordinario per la Ducati e il suo pilota di punta, Francesco Bagnaia. Nonostante le sfide affrontate, la scuderia di Borgo Panigale ha dimostrato una resilienza e un talento eccezionali, culminando in un’annata da record. La Ducati ha saputo mantenere alta la competitività, grazie a un mix di innovazione tecnologica e abilità di guida, rendendo ogni gara un evento da seguire con attenzione.

Il documentario ‘Dream On’

Per celebrare questo successo, la Ducati ha lanciato un documentario intitolato ‘Dream On – Ducati and Bagnaia’s Pursuit of Glory’. Questo progetto, disponibile sul canale YouTube ufficiale della Ducati, offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte delle ultime tre gare della stagione: Thailandia, Malesia e Barcellona. Ogni episodio è ricco di materiale inedito che mette in luce non solo le performance in pista di Bagnaia, ma anche il suo spirito combattivo e la determinazione che lo hanno contraddistinto durante l’intera stagione.

Il duello con Jorge Martin

Un elemento centrale del documentario è il testa a testa tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, il futuro iridato. Questo confronto ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso, evidenziando le abilità di entrambi i piloti e la strategia della Ducati nel gestire la competizione. La serie di episodi non si limita a raccontare le gare, ma esplora anche le emozioni e le pressioni che i piloti affrontano, rendendo il tutto ancora più avvincente per gli appassionati di MotoGP.