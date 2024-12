Un’epoca che finisce a Le Mans

Nel 1965, la Ferrari 250 LM tagliò il traguardo a Le Mans, segnando la fine di un’era per la casa automobilistica di Maranello. Con nove vittorie nella storica gara di durata, la Ferrari si trovò a vivere un momento cruciale. Dopo quel trionfo, sarebbero passati ben 58 anni prima che un’altra Ferrari potesse conquistare la vittoria assoluta a Le Mans. Questo evento non solo rappresenta un capitolo importante nella storia delle corse, ma anche un punto di svolta per il marchio Ferrari stesso.

La Ferrari 250 LM: un capolavoro di ingegneria

La Ferrari 250 LM, costruita nel 1964, è un esempio straordinario di ingegneria automobilistica. Con il numero di telaio 5893, è la sesta vettura di questo modello mai realizzata. La sua vittoria a Le Mans nel 1965, portata a termine dal North American Racing Team (NART) di Chinetti, rimane un traguardo unico: è l’unica vittoria assoluta di una Ferrari a Le Mans ottenuta da un team privato. Questo fatto la rende ancora più preziosa agli occhi dei collezionisti e degli appassionati di auto storiche.

Un’asta da record in arrivo

La Ferrari 250 LM sarà messa all’asta a febbraio, con una stima di circa 25 milioni di euro. Questo prezzo riflette non solo il valore storico della vettura, ma anche il suo stato di conservazione, descritto come “altamente originale”. La vettura ha mantenuto il motore Tipo V-12 e il cambio originale, elementi che ne aumentano ulteriormente il fascino. La sua ultima gara, la 24 Ore di Daytona nel 1970, ha segnato la fine della sua carriera agonistica, dopo di che è stata acquisita dall’Indianapolis Motor Speedway Museum, dove è attualmente esposta.

Un simbolo di eccellenza e competizione

La Ferrari 250 LM non è solo un’auto da corsa; è un simbolo di eccellenza e competizione. Essendo l’ultima Ferrari V-12 a vincere a Le Mans prima dell’era della GT40, la sua storia è intrinsecamente legata a quella delle corse automobilistiche. La sua importanza storica, unita alla rarità e al valore attuale, la rende un oggetto di desiderio per i collezionisti di tutto il mondo. Con l’asta in arrivo, gli appassionati di auto e i collezionisti sono in attesa di scoprire a quale prezzo sarà venduta questa leggendaria vettura.