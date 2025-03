Un evento emozionante per i tifosi della Ferrari prima della partenza per Melbourne

Un evento imperdibile per i tifosi

La Scuderia Ferrari ha dato il via a un evento straordinario in Piazza Castello, Milano, per celebrare l’inizio della stagione di Formula 1. Mentre i motori si preparano a rombare a Melbourne, la Ferrari ha voluto riunire i suoi appassionati in un’atmosfera di festa e adrenalina. L’evento, intitolato “Scuderia Ferrari HP drivers’ presentation by Unicredit”, ha visto la partecipazione dei due piloti di punta, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, insieme al team principal Frederic Vasseur e all’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Dimostrazioni e adrenalina in strada

La manifestazione è iniziata nel pomeriggio, con Hamilton e Leclerc che hanno deliziato i presenti con una dimostrazione di guida delle loro monoposto, la SF e la SF, su un percorso che abbraccia il Castello Sforzesco. I tifosi hanno potuto assistere a manovre spettacolari e a un pit-stop simulato, mostrando l’abilità e la precisione necessarie per competere a livelli così elevati. La diretta dell’evento è stata trasmessa su Sky Sport F1, permettendo a chi non era presente di vivere l’emozione in tempo reale.

Un tuffo nella storia della Ferrari

Non solo monoposto moderne, ma anche un tributo alla storia della Ferrari. Sono state esposte auto storiche come la leggendaria F2004, con cui Michael Schumacher ha conquistato il titolo mondiale nel 2004, e la 248 F, l’ultima monoposto guidata dal campione tedesco. Queste vetture hanno richiamato l’attenzione di molti appassionati, che hanno potuto ammirare da vicino i simboli di un’epoca d’oro per la Scuderia. Inoltre, una show-car con la nuova livrea 2025 ha aggiunto un tocco di modernità all’evento, rappresentando il futuro della Ferrari.

Accesso libero e coinvolgimento del pubblico

L’accesso a Piazza Castello è stato libero fino al raggiungimento della capienza massima, permettendo a molti tifosi di partecipare all’evento. Per coloro che non sono riusciti a entrare, sono stati allestiti maxischermi nelle vie adiacenti, garantendo che nessuno perdesse l’emozione della giornata. Questo evento ha rappresentato un modo perfetto per la Ferrari di connettersi con il suo pubblico, creando un legame speciale prima della lunga trasferta che porterà la squadra in Australia, Cina e Giappone.