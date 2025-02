Un’innovativa fusione tra automobilismo e gioco

Slot Mods Raceways ha recentemente svelato una creazione che ha catturato l’attenzione degli appassionati di automobilismo e collezionismo: una pista slot car artigianale integrata all’interno di una replica della storica Ford GT40. Questa innovativa pista non è solo un giocattolo, ma un’opera d’arte che celebra la leggendaria vettura da corsa, famosa per le sue vittorie alla 24 Ore di Le Mans. La GT40, con la sua iconica livrea Gulf Racing, è un simbolo di eccellenza e prestazioni nel mondo delle corse.

Dettagli che fanno la differenza

La replica della Ford GT40 non è solo un semplice modello, ma include una dettagliata riproduzione in scala della pit lane di Le Mans, completa di box delle scuderie, meccanici e tifosi sugli spalti. Ogni elemento è stato progettato con cura, dai cartelloni pubblicitari alla vegetazione circostante, creando un’atmosfera realistica che trasporta chiunque nel cuore delle corse automobilistiche. La pista è perfettamente integrata nel telaio della replica, e con un semplice pulsante, la scocca della GT40 si solleva, rivelando il tracciato nascosto, un’idea che stupisce anche chi non è un appassionato di slot car.

Un prodotto per collezionisti e appassionati

Secondo Davie Beattie, fondatore di Slot Mods, queste piste sono destinate a una clientela di fascia alta, con spazi ampi per ospitare diorami di grandi dimensioni. Tra i clienti di Slot Mods figurano nomi illustri come Ford e Audi, e persino il CEO di Ford, Jim Farley, ha commissionato una replica in scala di Laguna Seca. La qualità artigianale delle piste è eccezionale, e osservando la GT40 da lontano, è facile scambiarla per una vera auto da corsa dismessa. Ogni dettaglio, dalle prese d’aria ai fari funzionanti, è stato ricreato fedelmente in scala 1:1, rendendo questa creazione un vero e proprio pezzo da collezione.

Un futuro incerto per la GT40 slot car

Attualmente, Slot Mods non ha rivelato se questa particolare GT40 slot car sia stata commissionata da un cliente o se sarà messa in vendita. Tuttavia, nel post su Facebook dell’azienda è stato menzionato Art Basel, la famosa fiera internazionale d’arte che si terrà a Hong Kong a marzo. Questo potrebbe suggerire che la GT40 sarà esposta in un contesto di alta classe, dove collezionisti e appassionati avranno l’opportunità di ammirare questa straordinaria creazione. Per chi desidera scoprire di più sul mondo di Slot Mods Raceways, è possibile visitare il loro sito ufficiale, dove si possono trovare ulteriori dettagli e informazioni sulle loro opere uniche.