Un nuovo capitolo per Dunsfold

Il circuito di Dunsfold, noto per essere il palcoscenico di alcune delle più emozionanti prove automobilistiche di Top Gear, continua a scrivere la sua storia. Nonostante la trasmissione televisiva non sia più in onda, la pista di 2,81 km rimane un luogo di riferimento per gli appassionati di motori. Recentemente, la Koenigsegg Jesko ha fatto il suo ingresso trionfale, stabilendo un record che entrerà negli annali della velocità.

Il record della Koenigsegg Jesko

Con una potenza impressionante di 1.600 CV, la Jesko ha completato un giro in soli 1 minuto e 10,9 secondi. Questo tempo la colloca tra le auto più veloci mai testate su questo tracciato, superando anche la Ferrari FXX, che è progettata esclusivamente per l’uso in pista. La Jesko non è solo un’auto da corsa; è omologata per l’uso stradale, il che la rende ancora più straordinaria. Tuttavia, i fan di Top Gear potrebbero ricordare che, sebbene la Jesko sia incredibilmente veloce, non ha battuto il record della Caparo T1, che ha girato in 1 minuto e 6 secondi.

La Caparo T1 e il suo mito

La Caparo T1, un’auto da corsa senza tetto, è stata un simbolo di prestazioni estreme. Nonostante le sue problematiche di omologazione, ha lasciato un segno indelebile nella storia delle auto sportive. Solo 15 esemplari sono stati prodotti prima che l’azienda fallisse. La Jesko, pur essendo solo tre decimi di secondo più lenta della Caparo, offre un’esperienza di guida più completa, con un abitacolo progettato per il comfort di due passeggeri. Questo confronto mette in luce l’evoluzione delle auto sportive, che ora combinano prestazioni straordinarie con funzionalità pratiche.

Il futuro della Koenigsegg Jesko

La Koenigsegg Jesko Absolut promette di essere l’auto più veloce al mondo, con una trasmissione a nove velocità capace di superare i 500 km/h. Sebbene non ci siano ancora dati ufficiali sulla sua velocità massima, le aspettative sono alte. La produzione della Jesko è in corso, con una tiratura limitata a 125 esemplari, rendendola un pezzo da collezione ambito. Il circuito di Dunsfold, nel frattempo, continua a essere un luogo di innovazione e sfide, con progetti di sviluppo che includono nuove abitazioni e spazi verdi, mantenendo viva la sua eredità automobilistica.