Un’auto unica per un campione unico

La Mansory x Under Armour rappresenta un connubio straordinario tra sportività e design esclusivo. Questa vettura, una Ford GT, è stata personalizzata per il famoso giocatore di basket Stephen Curry, capitano dei Golden State Warriors e vincitore di numerosi titoli NBA. Non è solo un’auto, ma un simbolo di stile e prestazioni, progettata per accompagnare Curry nella promozione delle sue nuove sneaker, le Echo.

Design e caratteristiche distintive

La Mansory GT si distingue per il suo audace schema di colori giallo e nero, ispirato alle sneaker Echo. La carrozzeria è realizzata con fibra di carbonio a scacchiera personalizzata, mentre i fari e i cerchi da 21 pollici sono stati progettati su misura per questa edizione speciale. I loghi di Under Armour, in un vivace giallo, adornano i brancardi laterali e l’alettone posteriore, rendendo l’auto immediatamente riconoscibile.

Interni raffinati e tecnologia avanzata

All’interno, la Mansory x Under Armour offre un ambiente elegante e sportivo, con un mix di materiali pregiati come pelle, Alcantara e fibra di carbonio. Il volante presenta il logo Under Armour al centro, un ulteriore tocco di personalizzazione. La cura dei dettagli è evidente in ogni angolo, rendendo l’abitacolo non solo bello ma anche funzionale.

Prestazioni elevate e potenza senza pari

Dal punto di vista delle prestazioni, la Mansory x Under Armour non delude. Grazie a una gestione elettronica avanzata, il motore V6 turbo da 3.5 litri ha visto un incremento della potenza, passando da 655 CV a 710 CV. La coppia massima è aumentata da 746 Nm a 840 Nm, permettendo all’auto di raggiungere una velocità massima di 354 km/h, superando la versione standard. Questo mix di potenza e aerodinamica fa della Mansory GT un vero e proprio gioiello della tecnologia automobilistica.