Un nuovo inizio per la Giulia

Il 2026 segna un’importante svolta per l’Alfa Romeo Giulia, che si prepara a festeggiare il suo decimo anniversario con un restyling radicale. Presentata per la prima volta nel museo di Arese il , la Giulia ha rappresentato un simbolo di eleganza e prestazioni nel panorama automobilistico. Tuttavia, il futuro della berlina del Biscione si preannuncia diverso, con l’introduzione di un nuovo modello che abbandonerà le tradizionali forme da berlina per abbracciare un design più moderno e accattivante.

Design innovativo e caratteristiche

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova Giulia adotterà un assetto rialzato e una carrozzeria fastback, unendo elementi di berlina e coupé. Questa scelta di design è stata confermata anche dal CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili, in una recente intervista. Le dimensioni della nuova Giulia saranno maggiori, superando i 4,8 metri di lunghezza, e il frontale presenterà uno scudetto ridisegnato, mentre il posteriore avrà una firma luminosa triangolare, conferendo un aspetto distintivo e moderno al veicolo.

Una piattaforma all’avanguardia

Un cambiamento significativo riguarderà la piattaforma della nuova Giulia, che non utilizzerà più la storica Giorgio, ma la nuova STLA Large del Gruppo Stellantis. Questa piattaforma è progettata per ospitare motorizzazioni elettriche, ibride e termiche, garantendo una maggiore versatilità e prestazioni superiori. La nuova Giulia sarà inizialmente disponibile in versione elettrica, con batterie a 800 Volt e capacità comprese tra 85 e 118 kWh, permettendo ricariche ultrafast fino a 270 kW e un’autonomia che potrebbe raggiungere i 800 km secondo il ciclo WLTP.

Motorizzazioni e prestazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il range di potenza della nuova Giulia varierà da 150 a 330 kW (204 – 448 CV), con opzioni di trazione posteriore o integrale. La versione Quadrifoglio, in particolare, punta a prestazioni straordinarie, con una potenza che potrebbe arrivare fino a 1.000 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi. Inoltre, si prevede l’introduzione di powertrain ibridi, con la possibilità di un sistema a range extender, che utilizza un motore termico per ricaricare la batteria elettrica.

Tecnologia all’avanguardia

La nuova Giulia non si limiterà a innovare nel design e nelle motorizzazioni, ma introdurrà anche numerose novità tecnologiche. Tra queste, un sistema di infotainment completamente ripensato, che potrebbe includere un monitor dedicato per il passeggero anteriore, e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale per gestire l’infotainment, le batterie e i sistemi di guida assistita di livello 2+. Queste innovazioni mirano a migliorare l’esperienza di guida e a garantire la massima sicurezza e comfort per gli occupanti.